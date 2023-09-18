Как подготовиться к блэкауту: лайфхаки по выживанию без света в доме

Осенью и зимой россияне могут снова обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Не обязательно, что будут отключения света. Однако лучше подготовиться на случай блэкаута.

Как подготовиться к длительным отключениям света и пережить блэкаут в доме, что нужно купить и как правильно этим пользоваться, читайте в материале 24 Канал.

К слову Как пережить блэкаут в квартире: советы на случай отключения света

Что в первую очередь надо купить

Чтобы легче пережить блэкаут, позаботьтесь об источниках света. Поэтому купите:

фонарики;

спички;

LED-ленты;

батарейки;

павербанки;

лампы на батарейках;

генератор.

Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 Канала

Кстати, генератор может существенно облегчить ситуацию. Однако устанавливайте его исключительно на открытом воздухе.

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Как подобрать генератор / Инфографика 24 Канала

Как правильно пользоваться генератором / Инфографика 24 Канала

Как утеплить дом

Пол

Самыми распространенными материалами для утепления пола есть пенопласт, керамзит, пеноборд и минеральная вата. Кстати, для лучшего результата можно настелить под пенопласт полиэтилен. Преимущества такого выбора в высокой теплоизоляции, доступной цене и простом монтаже. Также для утепления можно использовать вспененный полиэтилен с ламинацией или фольгой.

Стены

Рекомендованная толщина теплоизолятора для теплоизоляции фасадов составляет 120 – 150 миллиметров. Однако жителям Юга и Закарпатья советуют использовать десятиметровый слой утеплителя.

Благодаря своей цене и теплопроводности популярностью также пользуется пенопласт. При покупке качественного материала и соблюдении технологии монтажа это утопление может прослужить десятки лет. Заметим, что можно использовать и другие материалы.

Чтобы утеплить дом внутри, подойдет пенопласт, экструзионный пенополистирол, пенополиуретан и эковата.

Окна

Дешево и быстро можно заклеить щели силиконовым герметиком. Его наносят на стыки (снаружи) по периметру окна. Однако только на сухую поверхность.

Также можно утеплить окна с помощью монтажной пены. Еще один вариант – прорезиненный уплотнитель, являющийся одним из самых надежных вариантов для сохранения тепла. Кроме того, пригодится теплосберегающая пленка.

Дверь

Для утепления двери можно использовать накладной уплотнитель. Также дерматин, подходящий и для деревянных. Однако перед покрытием желательно утеплить дверь с помощью поролона, пенопласта или стекловаты. Но главное – убедиться, что нигде нет щелей, через которые может выходить тепло.

Чердак

Потери тепла из-за крыши или перекрытия могут составлять около 20 – 30%. Для качественного утепления чердака можно взять минеральную вату, полимерные и насыпные материалы. Также очень часто используют пенопласт, ведь это наиболее экономичный вариант.

Как утеплить жилье / Инфографика 24 Канала

Какими продуктами запастись и как приготовить еду

Позаботьтесь о запасах продуктов, которые долго не портятся, питательны, просты и мобильны в приготовление. В первую очередь купите печенье, хлебцы, сухари и крекеры. Также понадобятся полуфабрики, которые можно залить крутым кипятком.

Сделайте запасы мясных и рыбных консервов. Они долго сохраняются и прошли термическую обработку.

Купите или сделайте сухофрукты. Также можете засушить овощи, например помидоры, свеклу, капусту.

Сделайте запас круп, которые вам нравится и быстро варятся. Купите соль, кофе, чай, сахар, масло.

Как разогреть или приготовить еду

Есть несколько простейших способов сделать это во время блекаута, если у вас электроплита или отсутствует газ. Во-первых, можете использовать обычные свечи-таблетки. Чтобы разогреть пищу или вскипятить воду, нужны:

кастрюля с низкими стенами;

несколько свеч – чем больше, тем быстрее будет прогреваться блюдо;

решетка для гриля;

металлическая миска.

Поставьте свечи на дно кастрюли и зажгите их. После этого положите на кастрюлю решетку, затем металлическую миску с едой.

Общие правила пользования свечами / Инфографика 24 Канала

Также можете использовать горелку из спиртовых таблеток. Готовые продаются в магазине. Впрочем, сделать можно самостоятельно. Для этого понадобится:

сухой спирт в таблетках;

низкая консервная банка;

небольшая емкость;

фольга.

Уложите на дно консервной банки сухой спирт, сверху на банку емкость, а на ее дно – фольгу. После этого можно греть еду.

Часть людей использует газовые горелки. Но важно знать, что для этого обязательно должна быть вытяжка. В противном случае продукты сгорания газа будут скапливаться в помещении.

Кстати, в помещениях площадью менее 15 квадратных метров использование газовых горелок считается опасным.

Как проверить целостность газовой горелки / Инфографика 24 Канала

Как подготовиться на случай отсутствия газа и воды

Если исчезнет газоснабжение, исчезнет и отопление в большинстве квартир. В таком случае следует запастись:

сухим спиртом;

туристическими принуждениями, то есть горелками, благодаря которым можно приготовить пищи;

баллоном с газом;

грелками. Кстати, сделать их можно с помощью пластиковой бутылки и горячей воды.

Если есть камины, печи, буржуйки или другие приборы для обогрева с помощью сырья, это тоже спасет ситуацию. Запаситесь дровами, углем или хмызом. Однако такой вид отопления возможен только в частном доме.

Как подготовиться к отсутствию газоснабжения / Инфографика 24 Канала

Что делать в случае отсутствия воды

Минимальный запас воды – на 72 часа. Необходимое количество рассчитайте в соответствии с количеством членов вашей семьи.

Одному взрослому человеку в сутки нужно 3 литра питьевой воды (включая жидкость, которую потребляем с пищей), 10 – 12 литров для гигиены и для приготовления пищи.

Если вы не уверены в качестве питьевой воды, то купите средства для дополнительной очистки – фильтр-кувшин или таблетки для быстрого обеззараживания.

Питьевую воду можно приобрести в магазине. Также набрать в бювете или колодце. Однако ее следует прокипятить перед употреблением не менее 10 минут.

Техническую воду можно набрать из крана. Для хранения подойдут пластиковые бутыли, стеклянные банки и даже ведра.

Советы, если исчезло водоснабжение / Инфографика 24 Канала

Советы, если исчезнет Интернет и мобильная связь

В случае обстрелов и отключения света могут возникнуть проблемы с мобильной связью. Если сеть оператора не работает, воспользуйтесь национальным роумингом.

Как настроить сеть другого оператора / Инфографика 24 Канала

Сократите все разговоры по телефону до минимума, ведь, возможно, в это же время кто-то пытается использовать сеть, чтобы вызвать спасателей или скорую.

Как пользоваться Интернетом во время блекаута

Чтобы пользоваться Интернетом даже при отсутствии света, используют PON-технологию. Речь идет о волоконно-оптическом кабеле. Однако, чтобы Интернет работал, потребуется заживить коммутатор. Для этого можно использовать блок бесперебойного питания с аккумулятором или портативные батареи.

Еще один способ пользоваться Интернатом даже во время блекаута – купить Starlink или его аналоги.

Что делать, если нет света, газа и воды: смотрите видео