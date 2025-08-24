Спецназовцы осуществляют операции и в тылу врага на территории России, и на временно оккупированных территориях Украины. Предварительно определяется тип оружия для их проведения, план "А" и "Б", а также "отхода".

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал разведчик спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Пика", подчеркнув, что подготовка и проведение операции – это огромный объем работы.

О подготовке к операциям

Задачу перед бойцами определяет командир. Времени на подготовку иногда мало, поэтому действовать надо максимально быстро.

Я был в оперативном спецподразделении, бывало такое, что надо было выезжать уже завтра. Я в Киеве, а на следующий день мне надо быть на Донбассе. Мы собрались и поехали. Прибыли на место, нам дают 1 – 2 дня на все,

– рассказал разведчик.

Боец с позывным "Пика" поделился, что стремится воевать дальше ради победы Украины, делиться приобретенным опытом, учить новобранцев.

Готовить их, делать из них "РЕКСов" (разведчики экстракласса – 24 Канал) и ехать потом на сектор и выполнять крутую работу,

– озвучил разведчик.

Отметим, что боец спецподразделения "Тимура" участвовал в сложнейшей операции на терриконах в Горловке Донецкой области. Там разведчик потерял своего товарища Иракли Курцикидзе, который прибыл из Грузии защищать Украину. Это была крайне сложная операция, ведь проводилась на высоте, терриконы боец сравнил с 10-этажкой и поделился деталями ее проведения. Полный материал с разведчиком читайте по ссылке.

Коротко о недавних операциях ГУР: