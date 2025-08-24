Укр Рус
24 августа, 15:45
Дают только 1 – 2 дня: боец ГУР рассказал, как готовится к операции в тылу врага

Юлия Гринишина
Основные тезисы
  • Операции в тылу противника требуют большого объема работы, часто с ограниченным временем на подготовку, с определением типа оружия и нескольких планов действий.
  • Недавние операции ГУР предусматривали успешные атаки в Крыму, Коми, Оренбурге и Луганской области; спецназовцам удалось поразить объекты ВПК, уничтожить российскую технику, ликвидировать оккупантов.

Спецназовцы осуществляют операции и в тылу врага на территории России, и на временно оккупированных территориях Украины. Предварительно определяется тип оружия для их проведения, план "А" и "Б", а также "отхода".

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал разведчик спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Пика", подчеркнув, что подготовка и проведение операции – это огромный объем работы.

О подготовке к операциям

Задачу перед бойцами определяет командир. Времени на подготовку иногда мало, поэтому действовать надо максимально быстро.

Я был в оперативном спецподразделении, бывало такое, что надо было выезжать уже завтра. Я в Киеве, а на следующий день мне надо быть на Донбассе. Мы собрались и поехали. Прибыли на место, нам дают 1 – 2 дня на все, 
– рассказал разведчик.

Боец с позывным "Пика" поделился, что стремится воевать дальше ради победы Украины, делиться приобретенным опытом, учить новобранцев.

Готовить их, делать из них "РЕКСов" (разведчики экстракласса – 24 Канал) и ехать потом на сектор и выполнять крутую работу, 
– озвучил разведчик.

Отметим, что боец спецподразделения "Тимура" участвовал в сложнейшей операции на терриконах в Горловке Донецкой области. Там разведчик потерял своего товарища Иракли Курцикидзе, который прибыл из Грузии защищать Украину. Это была крайне сложная операция, ведь проводилась на высоте, терриконы боец сравнил с 10-этажкой и поделился деталями ее проведения. Полный материал с разведчиком читайте по ссылке.

Коротко о недавних операциях ГУР:

  • В начале августа украинские разведчики имели успех в оккупированном россиянами Крыму. Дроны спецподразделения ГУР "Призраки" поразили российский десантный катер "БК-16", а также уничтожили три РЛС.

  • Под атакой дронов ГУР 10 августа оказалась Республика Коми, которая расположена в двух тысячах километров от Украины. БпЛА поразили там завод "Лукойл", который занимался обеспечением российских войск топливом. 11 августа беспилотники атаковали единственный в России завод, который производит гелий, что потом используется для ракет. Он расположен в Оренбурге.

  • 22 августа бойцы ГУР осуществили операцию в Алчевском районе Луганщины, ликвидировав шестерых оккупантов, которые в начале полномасштабного вторжения совершали военные преступления в Буче. В ходе операции спецназовцам удалось уничтожить два российских пикапа с пулеметами, а также УАЗ, загруженный боекомплектом.