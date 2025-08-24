Дают только 1 – 2 дня: боец ГУР рассказал, как готовится к операции в тылу врага
- Операции в тылу противника требуют большого объема работы, часто с ограниченным временем на подготовку, с определением типа оружия и нескольких планов действий.
- Недавние операции ГУР предусматривали успешные атаки в Крыму, Коми, Оренбурге и Луганской области; спецназовцам удалось поразить объекты ВПК, уничтожить российскую технику, ликвидировать оккупантов.
Спецназовцы осуществляют операции и в тылу врага на территории России, и на временно оккупированных территориях Украины. Предварительно определяется тип оружия для их проведения, план "А" и "Б", а также "отхода".
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал разведчик спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Пика", подчеркнув, что подготовка и проведение операции – это огромный объем работы.
О подготовке к операциям
Задачу перед бойцами определяет командир. Времени на подготовку иногда мало, поэтому действовать надо максимально быстро.
Я был в оперативном спецподразделении, бывало такое, что надо было выезжать уже завтра. Я в Киеве, а на следующий день мне надо быть на Донбассе. Мы собрались и поехали. Прибыли на место, нам дают 1 – 2 дня на все,
– рассказал разведчик.
Боец с позывным "Пика" поделился, что стремится воевать дальше ради победы Украины, делиться приобретенным опытом, учить новобранцев.
Готовить их, делать из них "РЕКСов" (разведчики экстракласса – 24 Канал) и ехать потом на сектор и выполнять крутую работу,
– озвучил разведчик.
Отметим, что боец спецподразделения "Тимура" участвовал в сложнейшей операции на терриконах в Горловке Донецкой области. Там разведчик потерял своего товарища Иракли Курцикидзе, который прибыл из Грузии защищать Украину. Это была крайне сложная операция, ведь проводилась на высоте, терриконы боец сравнил с 10-этажкой и поделился деталями ее проведения. Полный материал с разведчиком читайте по ссылке.
Коротко о недавних операциях ГУР:
В начале августа украинские разведчики имели успех в оккупированном россиянами Крыму. Дроны спецподразделения ГУР "Призраки" поразили российский десантный катер "БК-16", а также уничтожили три РЛС.
Под атакой дронов ГУР 10 августа оказалась Республика Коми, которая расположена в двух тысячах километров от Украины. БпЛА поразили там завод "Лукойл", который занимался обеспечением российских войск топливом. 11 августа беспилотники атаковали единственный в России завод, который производит гелий, что потом используется для ракет. Он расположен в Оренбурге.
22 августа бойцы ГУР осуществили операцию в Алчевском районе Луганщины, ликвидировав шестерых оккупантов, которые в начале полномасштабного вторжения совершали военные преступления в Буче. В ходе операции спецназовцам удалось уничтожить два российских пикапа с пулеметами, а также УАЗ, загруженный боекомплектом.