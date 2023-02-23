После войны будет очень интересно, – Подоляк заинтриговал "компроматом" на Лукашенко
Александр Лукашенко недавно поделился воспоминаниями, как в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины ему звонили "какие-то генералы" и, по его словам, "на коленях" умоляли "остановить войну". После этого он позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому и уговорил его прислать делегацию для первых "мирных переговоров".
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что Лукашенко не повезло. Об этом он рассказал 24 Каналу. Подоляк напомнил, что принимал непосредственное участие в этих процессах и добавил, что Лукашенко может написать фантастические мемуары, какую роль он играл в этих событиях.
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За Лукашенко интересно наблюдать
По его словам, никто не звонил Лукашенко и тем более не просил "на коленях" что-нибудь у него.
Но пусть продолжает говорить. За этим очень интересно наблюдать. Думаю, после войны мы проанализируем все действия, происходившие в первые дни войны, в ее середине и конце. И кто какую роль играл. Это будет интересно, важно и показательно,
– подчеркнул Советник главы Офиса Президента Украины.
Он добавил, что много чего знает, что происходило во время войны.
Подоляк прокомментировал слова Лукашенко о "мирных переговорах" в начале войны: смотрите видео
"Меня удивляет, как люди не понимают, что мир сегодня цифровой, в нем все действия и слова зафиксированы. Но поговорим с ним после войны по этому поводу – после того, как Россия проиграет", – отметил Михаил Подоляк.
Что происходит в Беларуси: важное
- Александр Лукашенко надумал создавать в Беларуси так называемое "народное ополчение". Говорит, что оно "нужно" для защиты. От кого они должны защищаться, самопровозглашенный президент Беларуси не говорит. Только уверяет, как пишут пропагандисты, что в ополчение могут войти даже женщины и те, кто не умеет держать оружие в руках.
- Группа журналистов из разных стран мира получила доступ к внутреннему документу властей России "Стратегические цели России на белорусском направлении". Там говорится о том, что Россия планирует до 2030 года полностью контролировать Беларусь. Более того, Путин даже планирует контролировать внешнюю политику Минска.
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