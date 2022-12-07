Такие инциденты будут увеличиваться, – у Зеленского прокомментировали "хлопок" на аэродромах России
Недавно на двух аэродромах России прогремели мощные взрывы. В Офисе Президента поделились мнениями по этому поводу.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что в ближайшее время количество взрывов в России может увеличиться. Об этом пишет 24 канал .
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"Хлопка" в России будет больше
Комментируя недавний "хлопок" в России, Подоляк предположил, что страна-террористка "теряет управляемость процессами" на своей территории. Он уверяет, что россияне увидели, что кремлевский режим не гарантирует их безопасность, "начинают все больше хаотизоваться, проходят саботажи, разваливается управляемость силовой вертикалью в РФ".
По словам Михаила Подоляка, на этом фоне оказывается, что на российских объектах стратегической авиации нет охраны. также он подчеркнул, что Россия из-за санкций не может купить запчасти и отремонтировать поврежденную технику.
Количество эксцессов не только на стратегических объектах, но и на нефтебазах, на каких-то складах, в военных частях будет значительно увеличиваться, потому что есть внутренняя агрессия… Такие инциденты будут увеличиваться в очень и очень большом количестве буквально завтра, послезавтра и т.д.
– сказал Подоляк.
Взрывы в России: главное
- 5 декабря в Саратовской области прогремели взрывы на аэродроме "Энгельс". Россияне убеждены, что туда прилетел беспилотник, повредивший два бомбардировщика Ту-95.
- Также неспокойно было и на военном аэродроме недалеко от Рязани . Экстренные службы России сообщили, что там произошел взрыв на стоянке авиационной техники и загорелся бензовоз. В результате погибли 3 человека, еще 6 пострадали.
- Впоследствии "хлопок" случился на аэродроме в Курской области.
- Отметим, что взрывы прогремели именно на тех аэродромах, откуда российская военная авиация атакует Украину.
- Можно уверенно утверждать, что атаковавшие российские аэродромы беспилотники были украинского производства. Есть по меньшей мере две версии, которые "птички" сделали "хлопок". Подробнее читайте по ссылке .