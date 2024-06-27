ООН пригласила на саммит подсанкционного министра России: у Зеленского жестко отреагировали

В ООН допустили на саммит главу МВД России Владимира Колокольцева, который находится под американскими санкциями. Это лицо совершало преступления против Украины, но его решили пригласить.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Колокольцева позвали на саммит руководителей органов полиции государств – членов ООН. Модерирует его заместитель генсека ООН Жан-Пьер Лакруа, функционал которого – организация миротворческих миссий.

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Почему Колокольцева пригласили в ООН

Как отметил Подоляк, в ООН пригласили человека, который прямо виновен в преступлениях против Украины. Против Колокольцева ввели персональные санкции в США.

Вот господин Лакруа пригласил обсудить участие России в миротворческих операциях. Вы понимаете абсурдность. То есть убийц приглашают непосредственно в Нью-Йорк для того, чтобы с ним проговорить, как можно расширить ареал убийств, который ведет Россия. Это четко дает сигнал нейтральным странам, что Россия – это "нормальное" государство, которое имеет право уничтожать где угодно кого угодно,

– подчеркнул Подоляк.

Такие решения в ООН действительно оскорбительные. Они косвенно показывают, что никакого суверенитета не существует. А одна страна может спокойно нападать на другую страну и убивать ее граждан.

Особенно возмутительно, что Колокольцев напрямую причастен к массовым преступлениям. К примеру, росгвардия была и в Киевской области, и на теперешних временно оккупированных территориях, где были пытки, депортации, похищения людей и т.п.

К сожалению, такие действия влияют на один из важных инструментов принуждения России – изоляцию. Есть три основных инструмента, которые помогут принудить Кремль к переговорам.

Первое – военный. Поставка нам оружия. Второй – полная изоляционная политика в отношении экономики России. Ее нужно убрать с глобальных рынков и забрать возможности зарабатывать деньги. Это касается и высокотехнологичного сектора, потому что Россия может покупать все что угодно в Европе. Третий инструмент касался таких организаций, как ООН. Дипломатическая изоляция и давление. Россия должна быть ограничена в использовании международных институтов для продвижения своего типа поведения,

– подчеркнул Подоляк.

Санкции против России: кратко