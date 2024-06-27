У Зеленского ответили, действительно ли США смягчали санкции в отношении России для собственной выгоды

По данным СМИ, Штаты якобы специально вводят "мягкие" санкции против России перед выборами, потому что администрация Байдена опасается роста цен на топливо. Стоит помнить, что сейчас есть много разной спекулятивной информации.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что сегодня звучит много спекулятивных заявлений, которые крутятся вокруг выборов в США. Не все они соответствуют действительности. И не стоит комментировать то, что является внутренними спекуляциями в США.

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Что не так с санкциями

Как отметил Подоляк, проблемы с санкциями действительно есть. Но не стоит здесь "приплетать" избирательный процесс в США.

Проблема с санкциями базируется на двух вещах. Прежде всего нет готовности четко оценить то, насколько работают или не работают конкретные ограничения. Их нужно пересматривать и обновлять. Другая проблема – бюрократия. Все принимают слишком долго.

Из-за бюрократии очень долго принимают решения, и Россия уже понимает, какими именно они будут. То есть решение могут обсуждать в течение шести месяцев, а в этот момент Россия выстраивает параллельные схемы, которые позволяют потом эти санкции обходить,

– отметил Подоляк.

Иногда есть и другие странные моменты относительно санкций. Бывает, что идут ограничения, но с другой стороны параллельно позволяют работать своим компаниям на российских рынках.