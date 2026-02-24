Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Украина всегда доносит Соединенным Штатами четкие задокументированные факты. Так США прекрасно понимают, что на самом деле происходит на поле боя.

Смотрите также ВСУ освобождают Днепропетровскую область, россияне приближаются к Славянску: как изменилась линия фронта за неделю

Какова позиция США?

По словам Подоляка, Дональд Трамп ускорил ход процессов на разных направлениях. В том числе и по войне в Украине. Но не стоит забывать, что у каждой страны есть свои интересы. Соответственно не стоит сильно эмоционально реагировать на те или иные заявления того же Трампа.

В конце концов Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем тотально доминировать в мире. При этом они хотят тратить на это меньше средств.

В рамках любого взаимодействия с Соединенными Штатами надо говорить не только о выгодах, которые получает Украина. Например, продажа ракеты в ПВО. Но надо и предлагать выгоды для США. Они должны понимать, что будут выигрывать. Кто-то говорит, что то же соглашение о редкоземельных металлах немножко цинично выглядит. Нет, это не цинично. К сожалению, глобальный политический процесс устроен таким образом, что страны заботятся о своих интересах. Они не смотрят на мир нашими глазами,

– сказал Подоляк.

Как Россия пытается влиять на информационное пространство?

Россия же продолжает вкладывать средства, которые они получат от продажи нефтегазовых ресурсов, в войну. Параллельно там усиленно работают над подкупом элит разных стран.

Они занимаются коррупцией, предлагая участия в различных схемах или дают места в наблюдательных советах госкорпораций. Так же Россия работает с журналистами, предлагая им доступ к определенной информации для создания реноме,

– рассказал Подоляк.

Единственное "оружие" против этого – это прозрачность и фактаж. Именно на этом Украина и ориентируется в коммуникации с Соединенными Штатами.

Мирные переговоры: последние новости