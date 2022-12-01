Подоляк убежден, что за взрывом в посольстве в Испании стоит Россия
В последние дни неизвестные отправляют конверты со взрывчаткой в различные ведомства в Испании, среди которых было и посольство Украины в Мадриде. Очевидно, что за этим терроризмом стоят российские спецслужбы.
Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он убежден – за этими терактами стоят российские спецслужбы. Однако европейцы вполне могут начать говорить что-то вроде "расследование так и не установило, кто именно отправлял эти свертки или конверты".
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Россия хочет запугать европейское сообщество
По словам Подоляка, очевидно, что такие инциденты организовывает Россия. Оккупанты хотят запугать европейские сообщества, чтобы они начали принуждать Украину к переговорам.
Они пугают европейские сообщества. Те могут начать давить на свои правительства давить и говорить: "Смотрите, у нас здесь неконтролируемые массовые теракты. Попробуйте давить на украинское правительство. Пусть они там как-то с Россией договорятся. И отдадут то, что та дикая Россия хочет",
– отметил Подоляк.
Он призвал украинцев не иметь больших надежд от НАТО. Североатлантический союз не будет воевать против России. Страну-агрессорку может наказать только Украина. Было бы хорошо, если бы НАТО сдержало обещание от генсека Йенса Столтенберга по поддержке Украины до конца войны. Если они и дальше будут давать оружие – этого будет достаточно.
Война еще продлится определенное время – у России есть ресурс
Как отмечает Подоляк, у России еще есть определенный ракетный ресурс. Однако он уже значительно меньше, чем был в начале войны. Украина обязательно справится с ударами по энергетической инфраструктуре и будет уверенно освобождать собственные территории.
Но важно, чтобы помощь от международных партнеров не снижалась из-за такого конвертного терроризма.
Мы будем очень осторожно и демократично относиться к партнерам НАТО. Будем говорить, что действительно не нужно вовлекать их в войну. Хорошо, как они говорят, непонятно что упало в Польше. Непонятно, кто подрывает Европу… Единственная просьба – дайте оружие. Помогайте, а воевать мы будем сами,
– подчеркнул Подоляк.
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Конвертный террор в Испании: коротко
- 30 ноября в посольстве Украины в Испании раздался взрыв. Неизвестные прислали пакет, адресованный послу. Сначала его получил работник, ответственный за охрану объекта. Мужчина открыл подозрительную посылку, услышал "щелкающий" звук и отбросил его. Работник выжил, но сейчас находится в больнице.
- Впоследствии стало известно, что аналогичную посылку отправили на имя главы правительства Испании Педро Санчеса, в министерство обороны страны и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Потом стало известно, что в посольстве США в Мадриде также был найден конверт со взрывчаткой.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что еще два посольства Украины получили "очень конкретные угрозы". Он пообещал, что скоро ведомство предоставит официальный комментарий по поводу этих инцидентов.