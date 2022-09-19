У Зеленского упрекнули мир из-за слабой реакции на российские преступления

Западные партнеры все более активно помогают Украине оружием. Однако при этом современные и эффективные системы ПРО/ПВО до сих пор не защищают критическую инфраструктуру в Украине, а россия обстреливает АЭС и в то же время до сих пор не признана страной-террористом.

По словам руководителя Офиса Президента Украины, тип войны, которую избрала россия, давно понятен. Свести его можно к одному слову: "террор".

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Действия россии нуждаются в жестком ответе

Так, страна-агрессор обстреливает гражданских людей и полностью разрушает города, на оккупированных территориях прибегает к "лучшим" приемам НКВД, устраивает пыточные и "мобилизует" местное население, и даже прибегает к ядерному шантажу. Последний, кстати, угрожает не только Украине, ведь радиацию ветер разнесет далеко за ее пределы. Все это требует жесткого ответа.

Осталось понять, чего ждет мир,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Также ранее руководитель ОП упоминал, что последствия полномасштабной и гибридной войны россии ощущают уже и в Европе. В частности, европейцы видят ее в своих платежках. Но положить этому конец может именно победа Украины, а потому призвал к поставке тяжелого вооружения.

"Танки и БМП – это самая маленькая инвестиция, которую можно сделать в благосостояние европейских семей сегодня", – подчеркнул Подоляк.

Миру грозит техногенная катастрофа

Ядерный шантаж россии не ограничивается только обстрелами Запорожской АЭС. Так, в ночь на 19 сентября оккупанты обстреляли Южноукраинскую атомную электростанцию. Известно, что взрыв прогремел всего в 300 метрах от реакторных установок. Из-за этого удара вражескими ракетами в промышленной зоне АЭС образовалась огромная воронка. Ее диаметр достигает 4 метров, а глубина – 2 метра.

Ударная волна была настолько мощной, что в здании АЭС разбилось более 100 окон, а один из входящих в состав Южноукраинского энергокомплекса гидроагрегатов Александровской ГЭС отключился. Также отключились 3 высоковольтные линии электропередачи.

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По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, еще какая-то сотня метров и мы проснулись бы совсем в другой действительности.

Если наступит "ядерная зима", проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной.

– подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Реакция мира недостаточная

Несмотря на призывы Украины и "яркие" действия россии, 6 сентября президент США Джо Байден отказался признать ее государством-спонсором терроризма. Правда, эксперты предполагают, что он держит паузу и хочет дать кремлю последний шанс. Если бы США предоставили россии такой статус, это заставило бы правительство США ограничить иностранную помощь ей, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, установить контроль над экспортом товаров двойного назначения.

Не слышит призывов в полной мере и Германия. Так, канцлер Олаф Шольц отказывается поставлять современные танки Leopard 2 и боевую авиацию. Он заявил, что Германия не будет действовать самостоятельно в вопросах военной помощи Украине и считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением. Германия готова давать Украине ПВО и артиллерию.

Кроме того, на фоне зверств россии некоторые западные политики позволяют себе невероятные заявления. Так, 18 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Запад в помощи Украине и заявил, что война была бы локальной, если бы вмешались западные страны. Мол, своими санкциями ЕС стреляет себе в ногу.

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