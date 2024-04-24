Как и когда заработает Подольский мост в Киеве и что происходит со строительством метро на Троещину

Во время полномасштабной войны в Киеве продолжается строительство инфраструктурных объектов. В основном это дороги – продолжение Окружной до Оболони, путепроводы на улицах Дегтяревской и Богатырской, пешеходный мост в парке "Наталка". Метро на Виноградарь уже несколько лет находится на паузе, но на днях городская администрация показала строительство первых тоннелей метро на Троещину.

Истории с метрополитеном на Троещину, крупнейший спальный район Киева, уже несколько десятков лет. И в этом году она также не дойдет до своего финала. В то же время еще один долгострой Киева – Подольский мост, через который когда-то пойдет метро, все же станет полноценной артерией – по нему планируют открыть движение частных авто в начале осени.

24 Канал выяснил, как достраивают автомобильные съезды с Подольского моста на левый берег Киева, что нового там появится и когда запустят автомобильное движение для всех.



Строительство съезда с Подольского моста / Фото Михаила Криволапова / КГГА

Куда должен был пойти Подольский мост

Подольский мост (Подольско-Воскресенский мост, Подольский мостовой переход) – один из самых заметных киевских долгостроев. В полной реализации он должен соединять район улицы Черновола через тоннель с Подолом, Рыбальским островом, а дальше – Радужным массивом, Воскресенкой и Троещиной на Левобережье. По мосту должна идти четвертая линия метро – от аэропорта в Жулянах до Троещины.

Но до этого остается еще много работы. С декабря 2023 года мост соединяет Подол только с Русановскими садами, не доходя до Троещины. Вместо метро – автобусный маршрут.



Дорога в сторону проспекта Шухевича / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Ремонт трамвайных путей скоростной линии / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Подольский мост появился в планах еще в 1970-х годах, но строительство первых конструкций началось в 1993 году и вскоре прекратилось.Через 10 лет мост начали строить снова, а первое движение открыли в 2023 году – для автобусов, экстренных служб и военных авто. Что интересно, мост вошел в немецкое пособие, как пример неудачного проекта.

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По первоначальным планам предполагалось два съезда с Подольского моста на левый берег – на Воскресенку по мостам через озеро Радунка в сторону улицы Стальского и эстакадами в сторону Троещины и улицы Оноре де Бальзака.

А метро должно было пройти по тоннелям под озером Радунка через Воскресенку на Троещину.



Улица Петра Вершигоры на Радужном массиве, куда должен выйти съезд / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Радужный массив / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В июне 2019 года, по результатам общественных слушаний с жителями Воскресенки, которые требовали перенести трассу с узкой улицы Стальского, КГГА подготовила распоряжение о корректировке технико-экономического обоснования левобережных заездов моста.

Отныне предусматривалось два заезда – съезды – с улицы Оноре де Бальзака и с проспекта Алишера Навои. Улицу Стальского решили не трогать.



Схема съездов и заездов / Инфографика 24 Канала

В 2023 году, перед запуском движения автобусов маршрута 111 по мосту, ни один из съездов – заездов не был готов. Для движения транспорта трассу с моста соединили с улицей Центральной Садовой на дачном массиве Русановских садов. В частности из-за того, что узкая улица с некачественным покрытием не выдержала бы полноценного движения. По мосту запустили только автобусы и ограниченную часть автомобилей.

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Далее началось строительство "прокола" под железной дорогой, что позволит вывести движение в сторону Троещины.

Какое дальше направление моста

Трасса Подольского моста на левом берегу упирается в насыпь железной дороги между станциями "Радужный" и "Воскресенка".Для съездов на проспект Алишера Навои предусмотрено эстакаду через железную дорогу, для съездов на Оноре де Бальзака строят тоннель-"прокол" в насыпи.

Сейчас на левобережье параллельно происходит несколько процессов строительства:

сооружаются тоннели метро между станциями "Затока Десенка" и "Радужная", которые дальше будут направляться в сторону Троещины;

продолжается подготовка к "проколу" под железной дорогой и дороги на Троещину.



Движение транспорта на съездах и заездах на Подольский мост будет организовано с улицы Набережно-Крещатицкой в направлении проспекта Романа Шухевича и улицы Оноре де Бальзака и в обратном направлении. По состоянию на середину апреля строится основная постоянная трасса Подольского мостового перехода с временными технологическими подъездами для доступа специализированного, строительного и технологического транспорта,

– сообщили 24 Каналу в пресс-службе КГГА.

Также строится участок дороги от улицы Петра Вершигоры до разворотного кольца трамвая (по направлению к улице Оноре де Бальзака).

"Сейчас осуществляются следующие работы: исправление профиля путей трамвая, мощение межколейного пространства железобетонными плитами, устройство конструкций дорожной одежды вдоль трамвайных путей и строительство подпорных стен", – заявили в комментарии КГГА.



Строительство под трамвайной эстакадой рядом со станцией электрички "Радужный" / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Трамвайные пути, вдоль которых строят дорогу / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Во время следующего этапа строители вынесут инженерные сети железной дороги, разберут пути и железнодорожную платформу и установят сваи тоннеля в насыпи.

Как сообщили в городской администрации, по ценам 2021 года сметная стоимость строительства съездов составляет 602,8 миллиона гривен. Общая сметная стоимость проекта строительства Подольского мостового перехода в 2021 году составляла 19,922 миллиарда гривен .

. Генеральным подрядчиком строительства является ООО "ЭКО-БУД-ТРЕЙД".

Какой пойдет транспорт

Дорога, на которую должен был выходить Подольский мост – это часть магистрали Троещина – Осокорки, запланированной еще с 1980-х годов. Сейчас построены два ее фрагменты – проспект Григоренко на Позняках и улица Бальзака на Троещине.Съезды, что сейчас строятся, пока напрямую не сочетаются с улицей Бальзака, и не станут частью будущей магистрали.

С декабря по Подольскому мосту курсирует автобусный маршрут №111 от площади Украинских Героев до Дарницкой площади через станцию метро "Левобережная". Достройка заездов с Троещины позволит запустить новые маршруты.

Но в КГГА точно не анонсируют их: "Вопросы по запуску общественного и других видов транспорта по мостовому переходу будут приниматься на уровне Киевской городской военной администрации".

Таким образом новопостроенная дорога пройдет мимо проспекта Шухевича, станцию скоростного трамвая "Шухевича" и пересадку с трамвая на кольцевую электричку на станции "Радужный".

Движение автомобильного транспорта по Подольскому мосту город планирует запустить в начале осени 2024 года.



Рядом со стройкой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Озеро Радунка, под которым будут направляться тоннели метро на Троещину / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Соединение Подольского мостового перехода с улицей Оноре де Бальзака и запуск частного транспорта по этому участку дороги позволит уменьшить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта с/на Троещину,

– добавляют в администрации столицы.

И это не финал. Далее должны достроить эстакаду в сторону проспекта Алишера Навои на Воскресенке, что соединит мост с Воскресенским проспектом.

А потом уже наступит очередь метро.