Подозрение Порошенко: деньги боевикам в ОРДЛО возили наличными бойцы "Альфы", – Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о новых деталях дела, в котором объявили подозрение пятому президенту Петру Порошенко. По его словам, деньги пророссийским боевикам из Украины наличными перевозили спецназовцы "альфы".

По словам Давида Арахамии, спецназовцы сейчас дают показания против Петра Порошенко. Об этом руководитель фракции "слуга народа" рассказал во время брифинга.

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Арахамия хочет запретить Порошенко заходить в Верховную Раду

Давид Арахамия заявил, что вероятно деньги из украинских банков спецназовцам "Альфы" выдавали наличными. Те, в свою очередь, перевозили их боевикам.

Российские наемники были оформлены как работники шахт на Донбассе. Сейчас об этом свидетельствуют спецназовцы, которые и перевозили деньги на оккупированные территории.

Много бойцов спецподразделения "Альфа", которые занимались перевозкой денег, дают показания и рассказывают, кто давал им команды, а затем руководители подразделения "Альфа" дают показания, кто им давал команды,

– заявил Арахамия.

После этого Давид Арахамия добавил, что если эту информацию подтвердят, то Петру Порошенко, который сейчас является народным депутатом, стоит запретить вход в Верховную Раду.

Объявление подозрения Порошенко: главное

20 декабря пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Однако ее не подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а якобы ее заместитель.

Коллеги Порошенко называют обвинения сфабрикованными.

Следствие подозревает Петра Порошенко в том, что он использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Далее по требованию России он подписал контракт на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса. ГБР также рассматривает версию о сговоре Порошенко с высшим российским руководством.

Петр Порошенко вылетел заграницу. По его словам, он сейчас в Варшаве, у него несколько запланированных встреч. В своем видеообращении политик заявил, что не будет ходить на допросы.

Больше о заявлении Порошенко касательно допросов в сюжете "На эту минуту": смотрите видео