"Я в Харьков не верю" и "Люблю крипту": как выбирали выбирает меру пресечения нардепу Одарченко

Стало известно о возможной первой в истории Украины попытке дать взятку криптовалютной. В этом подозревается народный депутат от "Слуги Народа" Андрей Одарченко.

Подозреваемый рассчитывал получить неправомерную выгоду от главы Агентства развития инфраструктуры Муставы Найема. По сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Одарченко задержали во время передачи эквивалентной суммы 10 тысячам долларов.

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Какие доказательства предоставила прокуратура

Основой для обвинений народного депутата стали записаны входе негласных следственных действий разговора Одарченко и Найема, который по этому делу имеет статус свидетеля и обличителя.

Да, рассматривая возможность дать взятку в криптовалюте, народный депутат рассказал, что "любит крипту" и считает ее "ох***ной темой", а также – имеющие обменники в нескольких областных центрах Украины.

Трансляция заседания, на котором выбирали меру пресечения Одарченку

Также материалы САП свидетельствуют, что нардеп намеревался извлечь неправомерную выгоду от реконструкции пунктов пропуска в Закарпатской области. За это Одарченко хотел заплатить Найему определенный процент от полученных доходов.

3-5-7-9%, скажи сколько. Давай договоримся. У меня душа потом будет болет, если я или недобавил, или много дал,

– процитировала Одарченко прокурор САП.

Другая интересная подробность: народный депутат был членом антикоррупционного комитета Верховной Рады и отдавал себе отчет в рисках, на которые идет, предлагая взятку. "Если меня зацепят, то потом уже не будет ни настроения, ни счастья, ничего", – сверялся он Найему.

О чем еще рассказывал Одарченко Найему

Согласно материалам обвинения, в первые дни войны Одарченко вместе с семьей уехал в Закарпатье. Также в 2023 году он считал, что Харьков, из которого он происходит, не выстоит от нашествия агрессора и предполагал необходимость "договариваться с Россией" о мире без возвращения всех оккупированных территорий. В то же время депутат утверждает, что активно помогает ВСУ и жителям прифронтовых регионов.

Несмотря на обвинения, в защиту Одарченко выступили около 200 человек, в основном – работников Государственного биотехнического университета, в который входит бывший Харьковский университет питания и торговли, возглавляемый нардепом перед избранием на государственный пост. Сам Одарченко свою вину тоже не признает.

Мустафа попросил меня, чтобы я научил его пользоваться криптовалютой. Я сам не очень умел этим пользоваться, но мы помогли Мустафе настроить кошелек вместе с Чернецким в гостинице Хилтон. Я ему ничего не переводил,

– заверил нардеп на судебном заседании.

По итогам приведенных доказательств Специальная антикоррупционная прокуратура просила взять подозреваемого под стражу с альтернативным залогом в размере 15 млн гривен, и Высший антикоррупционный суд полностью удовлетворил этот запрос.

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