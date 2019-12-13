Подозреваемые в убийстве Павла Шремета: сфабриковано ли расследование дела

О подозреваемых в убийстве Павла Шремета и продлении особого статуса Донбасса – в программе 24 канала "Политическая анатомия" рассказали политолог Владимир Фесенко, народный депутат из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, народный депутат фракции "Голос" Ярослав Рущишин.

О подозреваемых в убийстве Шремета

Политолог Владимир Фесенко: Если бы (дело Шеремета – 24 канал) надо было фабриковать, то почему это не сделали сразу? Аваков был тогда министром. Да, были другие руководители СБУ, генпрокурор и так далее. Я помню, если не ошибаюсь, то весной (2019 года – 24 канал) были намеки от тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, что есть определенная информация, которая может дать возможность выйти на след.

Интересно: Главная задача Зеленского не в том, чтобы убедить Путина, – эксперт о встрече в Париже

Но здесь есть проблема, я бы сказал, политико-психологическая – недоверие к правоохранительным органам. Это уже у нас почти на уровне инстинкта. Хотя одновременно существует два противоположных подхода. Это требование: "быстро раскройте, мы хотим знать кто убил" и одновременно недоверие.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Рущишин: Меня поразила лекция нобелевского номинанта, который сказал, что в демократическом обществе недоверие также играет свою продуктивную роль. Эти все организации, которые построены для слежения за органами государственной власти или местного самоуправления, то они строятся на презумпции недоверия к власти. Единственное, чтобы своим недоверием и действиями не помешали следствию.



Ярослав Рущишин

Поэтому это недоверие должно быть зашито в процедуры. В данном случае мы говорим так, будто следствие уже сделало приговор. Подождите, еще суд и там есть такая процедура, как состязательность сторон, где нужно будет доказать принадлежность доказательств.

Политолог Владимир Фесенко: Нужно не навредить (делу – 24 канал) такими громкими пресс-конференциями. Люди будут оценивать по результатам: есть приговор или нет, обоснованный или нет.

Что касается версии о заказчике. А почему мы исходим из того, что это именно заказное убийство? Потому что президент сказал или Аваков? Мы знаем много примеров исторических о революционерах-террористах. Они выполняли революционные задачи. Версия о дестабилизации, о революционном возмущении – она ​​не обязательно вкладывается в какое-то заказное убийство.

Если они, например, хотели сделать повод для революции в Украине для третьего Майдана. Почему нет? Это также возможно.

Почему Павел Шеремет был выбран? Кстати, версия о том, что там могут быть причастны ветераны боевых действий, высказывалась еще в начале следствия. Как предположение, почему Павел Шеремет – он имеет российское гражданство. В то же время он известный журналист, работал в Белоруссии, Украине, России. Это могло вызвать возмущение, недоверие к власти.



Владимир Фесенко

Если исходить из версии, что должна быть жертва, которая бы всколыхнула общество. То ею должен быть человек, который имеет гораздо больший резонанс. Если к версии предположение. В Кремля могли быть мотивы мести. Мы же сейчас видим недавнее убийство в Германии, Скрипали.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко: Опубликованная на брифинге информация о фигурантах по делу об убийстве Павла Шеремета – это лишь сотая часть собранных доказательств.

Сегодня были обнародованы десятые или сотые доли тех доказательств, которые собраны по этому делу. Все доказательства занимают тысячи часов прослушивания разговоров, перехват электронных документов, факты, свидетельства, тысячи часов видеозаписей.

► Что известно об убийстве Павла Шеремета

Известный журналист Павел Шеремет погиб от взрыва авто 20 июля 2016 года в Киеве. Этот автомобиль, в котором он ехал и в котором была заложена взрывчатка, принадлежал журналистке Елене Притуле – гражданской жене погибшего.



Павел Шеремет

► О каких деталях дела рассказали на брифинге

Следствие провело более 800 изъятий документов, в частности у мобильных операторов.

Допросили более 3 тысяч человек, провели 47 экспертиз, отработали 577 домов и около 4 300 квартир.

Проверили 80 миллионов телефонных соединений и 44 тысячи абонентов.

Исследовали видеозаписи с 21 камеры наблюдения.

Следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране, путем ликвидации известной личности". Правоохранители подозревают в организации и убийстве журналиста Павла Шеремата 5 человек. Среди них – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Имена подозреваемых:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады;

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик;

Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, музыкант;

Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча";

Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума".

По информации полиции, Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие. Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку. Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака, которое так и не состоялось.

Следующий этап, который ведет следствие и надеется вскоре обнародовать важную информацию, – имя заказчика преступления. Президент Зеленский по завершению брифинга выразил надежду – заказчика "возьмут" и это станет точкой в ​​расследовании этого резонансного дела.

О продлении особого статуса Донбасса

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Рущишин: Меня лично поразил сам текст этого закона. Как мы законопослушные граждане будем проводить выборы в сентябре 2014 года согласно этому закону. Там так написано. Это можно было поправить, но почему-то этого не сделали.

Мы стоим на позиции, когда из этого отродья надо выходить, показывать свою проактивную позицию и говорить, что нас это не устраивает. Давайте сначала прекратим стрелять, сделаем демилитаризованную зону, тогда дольше подождем и поймем, что хотят действительно мира, а после того начнем договариваться соответственно каким образом действовать.

Сейчас Путину очень выгодны Минские соглашения. И так оно получилось после этого нормандского процесса и поэтому мы фактически сейчас играем в их игру. Надо менять ситуацию.

Депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа: Невозможно рассматривать закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе отдельно от минского процесса. И подчеркнула, что Минск не устраивает "слуг народа".

Наша фракция и команда президента видят все недостатки Минска и все проблемы, которые туда заложены. То, что Путин так активно поддерживает Минск и возражает против его пересмотра, лишь подтверждает это мнение.



Роксолана Пидласа

Поэтому мы как цивилизованная страна не имеем другого выхода, чем выполнять их до того момента, пока всем нашим международным партнерам не станет очевидно, что именно Путин занимает очень неконструктивную позицию, не выполняет минских договоренностей, поэтому дальнейший диалог невозможен.

Сейчас мы четыре месяца выполняем взятые на себя обязательства. В частности, это продление действия закона об особом статусе Донбасса. От Путина мы ожидаем цивилизованного разведения войск на трех новых участках, без пролития крови.

Также ожидаем, что он (Путин – 24 канал) побудит свои марионеточные республики осуществить обмен пленными в формате "всех на всех".

Важно вспомнить, что сказал президент Зеленский. Что даже формула Штайнмайера может быть инкорпорирована в украинское законодательство, если будут шаги навстречу от Путина. В противном случае, Украина не будет бесконечно идти на уступки.

Когда в октябре 2018 года продлили действие этого закона на один год, это происходило совершенно открыто и, можно сказать, формально. В этом году для нас его продолжение также является некоторой формальностью, традицией, ритуалом.

Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса?

Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент трижды продливал действие закона на год.



Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Смотрите вторую часть "Политической анатомии" об особом статусе Донбасса: