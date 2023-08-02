В Крыму распространяются панические настроения, передающиеся на Россию, – генерал о поджогах военкоматов

В России снова массово жгут здания военных комиссариатов. В разных городах страны-агрессорки 31 июля зафиксировали более десятка попыток поджога военкоматов.

Российские власти приняли решение закрывать всю информацию под влиянием нанесения ударов по Москве, по объектам инфраструктуры в России и военным объектам на оккупированных территориях. Это 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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На территории России не прекращали скрытую мобилизацию. В глубинке страны-агрессорки говорят, если призвали и уехал на войну, то шансов вернуться мало. Поэтому такие формы протестов, как поджоги военкоматов, еще не массовые, но уже практикуются и будут приобретать массовый характер во время стратегически наступательных операций.

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Чрезвычайное беспокойство среди россиян

Очень мощно распространяется информация о перспективах проигрыша России и гибели конкретных россиян. Особенно она распространяется в Крыму.

По нашим оперативным данным, в Крыму распространяются панические настроения, которые очень быстро передаются в Россию. Существуют планы эвакуации семей военнослужащих, воюющих на фронте,

– сказал Маломуж.

Приехав на временно оккупированный полуостров, россияне видят обстрелы и блокировки. Украинские войска будут наступать, так что жертв будет еще больше – не 500 – 800 человек в сутки, а тысячи. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность среди россиян.

Сначала оккупанты поддержали позицию кремлевского диктатора Владимира Путина, его агрессивную стратегию. Враг думал, что это будет легкая прогулка, а оказалась мощная защита всего народа.

"Теперь россиянам нужно не просто воевать, а проигрывать. Это приводит к возмущению в окружении Путина среди ряда политиков, олигархов, военных, спецслужб и населения", – отметил генерал армии.

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