Подписные листы об отставке Разумкова уже есть в Аппарате Рады

Подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности главы парламента уже готовы. Сейчас они находятся в Аппарате Верховной Рады.

Инициаторы процесса отзыва уже могут забрать письма и продолжить процедуру согласно регламенту. Об этом заявила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

Интересно Стефанчук – единственный кандидат на должность спикера Верховной Рады, – СМИ

Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве Главы Верховной Рады Украины готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады,

– заявила пресс-секретарь политика.



Подписные листы за отзыв Разумкова уже готовы / Фото Ольги Туний

Что известно об отзыве Разумкова

30 сентября руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процедуру отзыва главы Верховной Рады Разумкова. Он обратился в парламент с просьбой дать подписные листы.

Во фракции говорят, что этим правом Арахамия воспользовался, как нардеп. Однако пресс-секретарь Разумкова подчеркнула, что документ поступил от имени "Слуги народа".

Сам спикер Рады сказал, что не обижается на коллегу. Он считает, что главным инициатором его отзыва был не Арахамия.

Кстати, ранее Разумков говорил, что готов к отставке, но только если так решат народные депутаты. Сам он уходить с поста не планировал.

Полный текст публикации Ольги Туний в фейсбуке:

Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве Главы Верховной Рады Украины готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады.

Инициаторы этого процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжить процедуру согласно регламенту.