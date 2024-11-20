Что известно о подразделении CODE 92: как оно работает и какие задачи выполняет

Подразделение CODE 9.2, которое специализируется на ударных БпЛА, является одним из самых результативных в Вооруженных Силах Украины по количеству и общей стоимости уничтоженной техники российских захватчиков.

Детали о том, как работает подразделение и какие задачи выполняет в зоне Курской операции рассказал командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов, роты ударных БПЛА CODE 9.2 в составе 92-й бригады Мстислав Баник в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Чем особенное подразделение CODE 9.2

По словам бойца, CODE 9.2 – это рота ударных БпЛА в составе 3-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады. То есть он не является самостоятельным в своих действиях, а является частью штурмового батальона, которая выполняет совместные задачи с пехотой и артиллерией.

Подразделение специализируется на ударных дронах-бомберах, больших бортах, которые в основном работают ночью. В частности, на дроне "Баба Яга", как его называют враги. Дроны-бомберы уничтожают вражескую технику, укрепления, большое количество живой силы.

По его словам, есть задачи, которые на подразделение возлагает командование батальона. Экипажи FPV ежедневно много помогают пехоте. В том числе и потому, что враг не остановился, пытается штурмовать позиции днем и ночью, атакуя дронами и пополняя боеприпасы.

Подразделение известно большим количеством и общей стоимостью уничтоженной вражеской техники, и благодаря этому является одним из самых результативных в ВСУ. Не в последнюю очередь это из-за преданности бойцов своему делу и постоянному совершенствованию собственных навыков.