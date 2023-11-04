Несколько минут, и все в дыму: подразделение ГУР "Артан" уничтожает врага на Купянском направлении
На Купянском направлении сложная ситуация. Россияне перегруппировываются, стремясь нанести украинским солдатам новые удары. Но это не мешает нашим разведчикам эффективно бить врага.
Подразделение ГУР МО "Артан" поделилось с 24 Каналом эксклюзивным видео боев на Купянском направлении. Разведчики говорят, что стоят и будут стоять.
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Как наша разведка работает на Востоке
Так выглядит отражение вражеской атаки на Купянском направлении. Мы продолжаем твердо стоять на нашей земле! – отметили разведчики.
В видео показано, как бойцы уничтожают врага. Буквально через полторы минуты они подбили с воздуха много российской техники. Видно, что захватчики в панике убегают от мести наших разведчиков, а затем дым от пожара затягивает небо.
Работа ГУР МО "Артан" на Купянском направлении: смотрите видео
Карта боев на Купянском направлении
Что происходит на Купянском направлении
- Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что оккупанты пытаются найти слабые места в нашей обороне. Россияне наступают в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского. Они стремятся захватить господствующие высоты, завладеть Синьковкой и захватить сам Купянск. На штурм бросают Шторм V и Шторм Z.
- К наступлению на Лиманско-Купянском направлении россияне готовились три месяца. Также они проверяют телефоны местных, чтобы понять, не работают ли те на Украину.