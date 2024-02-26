ВСУ поразили оккупантов во время ротации: видео мощного удара
Источник:СтратКом ВСУ
Артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали оккупантов прямо во время ротации. Видео удара по россиянам опубликовал СтратКом ВСУ.
Разведывательно-ударное подразделение “Шершень” обнаружило ротацию вражеской пехоты, которая оказалась последней для этих оккупантов. Очевидно, такая судьба постигнет всех врагов, которые пришли на украинскую землю.
Читайте также Россия во всем превосходит, но есть нюанс: экс-сотрудник СБУ высмеял нелепые действия россиян
Оккупанты шли-шли, далеко не дошли
Ротация российских военных завершилась ярким пламенем. Обнародованные кадры могут свидетельствовать о том, что оккупанты понесли серьезные потери.
Филигранная работа артиллеристов 3-й отдельной штурмовой бригады. Было ярко и горячо,
– лаконично отметили в СтратКоме ВСУ.
Ранее Третья отдельная штурмовая бригада участвовала в обороне Авдеевки. Воины боролись в условиях тотального количественного превосходства врага в живой силе, в технике, в снарядах. 17 февраля 2024 года стало известно, что бригада покинула город.
Тогда командир 3 ОШБр Андрей Билецкий заявил, что воины сделали все, что могли, и даже превзошли ожидания.
ВСУ освобождают украинскую землю от оккупантов
- ВСУ ударили по полигону врага на территории временно оккупированной Херсонщины. Это произошло неподалеку Подо-Калиновки вблизи Олешковских песков. Известно, что руководство вражеской группировки "Днепр" приехало проверить огневую подготовку россиян, которых готовят для штурмов Крынков на левобережье Днепра.
- Россияне говорят, что по полигону ударили из HIMARS. Туда прилетело трижды. В результате удара ВСУ враг потерял около 60 оккупантов. Уменьшилось у россиян и автомобильной техники.
- Российские так называемые военкоры раскритиковали российское командование, что учения провели в зоне действия украинских БПЛА и систем HIMARS. Оккупанты заявили, что теперь якобы надо обновить политику обучения.