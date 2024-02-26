ВСУ поразили оккупантов во время ротации: видео мощного удара

Артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали оккупантов прямо во время ротации. Видео удара по россиянам опубликовал СтратКом ВСУ.

Разведывательно-ударное подразделение “Шершень” обнаружило ротацию вражеской пехоты, которая оказалась последней для этих оккупантов. Очевидно, такая судьба постигнет всех врагов, которые пришли на украинскую землю.

Читайте также Россия во всем превосходит, но есть нюанс: экс-сотрудник СБУ высмеял нелепые действия россиян

Оккупанты шли-шли, далеко не дошли

Ротация российских военных завершилась ярким пламенем. Обнародованные кадры могут свидетельствовать о том, что оккупанты понесли серьезные потери.

Филигранная работа артиллеристов 3-й отдельной штурмовой бригады. Было ярко и горячо,

– лаконично отметили в СтратКоме ВСУ.

Ранее Третья отдельная штурмовая бригада участвовала в обороне Авдеевки. Воины боролись в условиях тотального количественного превосходства врага в живой силе, в технике, в снарядах. 17 февраля 2024 года стало известно, что бригада покинула город.

Тогда командир 3 ОШБр Андрей Билецкий заявил, что воины сделали все, что могли, и даже превзошли ожидания.

ВСУ освобождают украинскую землю от оккупантов