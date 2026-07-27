Россия начала формировать специальные подразделения беспилотных систем в составе военно-морского флота после серии успешных атак украинских дронов. Новые полки должны защищать корабли и военно-морские объекты в Черном и Азовском морях.

Об этом пишет ISW.

Как Россия начала менять флот?

В Институте изучения войны (ISW) считают, что изменения стали реакцией на успешные удары украинских беспилотников по российским кораблям и военно-морской инфраструктуре в Черном и Азовском морях. По данным аналитиков, первый полк беспилотных систем был создан 1 июля в составе северного флота России. Об этом 26 июля сообщил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев. До конца года российское командование планирует сформировать еще несколько таких подразделений, а в 2027 г. они должны появиться и в Тихоокеанском флоте.

В ISW напомнили, что Россия начала создавать отдельные войска беспилотных систем еще в 2024 году для централизации применения дронов на фронте. Однако новые морские полки, вероятно, будут работать отдельно от подразделений, поддерживающих сухопутные войска.

По мнению экспертов, одна из главных задач новых подразделений – защита российских кораблей, портов и военно-морских баз от атак украинских беспилотников, которые в последнее время значительно усилились. Аналитики также отмечают, что формирование таких полков свидетельствует о попытках российского военного руководства интегрировать беспилотные системы во все виды вооруженных сил.

В то же время Россия уже применяет ряд других мер по защите своего флота. В частности, опрокидывает корабли в другие базы, рассредоточивает их, устанавливает антидроновые сетки, использует мобильные группы и авиационное патрулирование. Однако, как отмечают в ISW, большинство этих шагов пока не позволило России эффективно противодействовать украинским ударам. По оценке аналитиков именно успехи украинских беспилотников заставляют Кремль пересматривать подходы к защите своего военно-морского флота.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что украинские дроны стали ключевым оружием современной войны и наносят России значительные потери. По его словам, беспилотники выполняют не только разведывательные миссии, но и поражают войска, технику, логистику и стратегические объекты, а подразделения СБС, составляющие лишь около 2,5% украинской армии, обеспечивают примерно треть потерь российской армии.