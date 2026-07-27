Про це пише ISW.

Як Росія почала змінювати флот?

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що зміни стали реакцією на успішні удари українських безпілотників по російських кораблях та військово-морській інфраструктурі у Чорному й Азовському морях. За даними аналітиків, перший полк безпілотних систем було створено 1 липня у складі північного флоту Росії. Про це 26 липня повідомив головнокомандувач військово-морського флоту Росії Олександр Моїсеєв. До кінця року російське командування планує сформувати ще кілька таких підрозділів, а у 2027 році вони мають з'явитися й у Тихоокеанському флоті.

В ISW нагадали, що Росія почала створювати окремі війська безпілотних систем ще у 2024 році для централізації застосування дронів на фронті. Однак нові морські полки, ймовірно, працюватимуть окремо від підрозділів, які підтримують сухопутні війська.

На думку експертів, одне з головних завдань нових підрозділів – захист російських кораблів, портів і військово-морських баз від атак українських безпілотників, які останнім часом значно посилилися. Аналітики також зазначають, що формування таких полків свідчить про спроби російського військового керівництва інтегрувати безпілотні системи в усі види збройних сил.

Водночас Росія вже застосовує низку інших заходів для захисту свого флоту. Зокрема, перекидає кораблі до інших баз, розосереджує їх, встановлює антидронові сітки, використовує мобільні групи та авіаційне патрулювання. Однак, як наголошують в ISW, більшість цих кроків поки що не дозволила Росії ефективно протидіяти українським ударам. За оцінкою аналітиків, саме успіхи українських безпілотників змушують Кремль переглядати підходи до захисту свого військово-морського флоту.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що українські дрони стали ключовою зброєю сучасної війни та завдають Росії значних втрат. За його словами, безпілотники виконують не лише розвідувальні місії, а й уражають війська, техніку, логістику та стратегічні об'єкти, а підрозділи СБС, які становлять лише близько 2,5% українського війська, забезпечують приблизно третину втрат російської армії.