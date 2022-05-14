Подразделения Сухопутных войск ВСУ совершенствуют умения в наступлении

Украинские защитники каждый день рискуют своими жизнями в борьбе с российскими оккупантами. Они наносят им немалые потери в бою.

Чтобы усовершенствовать свои навыки, наши воины продолжают тренироваться. В частности, речь идет о подразделениях Сухопутных войск ВСУ. Сейчас они отрабатывают навыки наступательных действий.

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ВСУ совершенствуют умения в наступлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что украинские военные уже активно используют технику и вооружение, предоставленные иностранными партнерами.

Так, тренировки проходят на американских БТР, которые уже стоят на вооружении украинских пехотинцев. В частности, речь идет о БТР М113.

Все подразделения сейчас усовершенствуют свои умения в наступлении. Только совершая профессиональное и подготовленное наступление на российские войска, мы освободим нашу землю от врага. Для этого нужно много и непрерывно тренироваться,

– отметил командующий Сухопутными войсками.

Как отмечается, защитники совершенствуют тактику ведения боя в городах и селах, зачистку жилых помещений и наступление пехоты под прикрытием бронетехники.

Оружие от США: коротко

Генштаб ВСУ неоднократно отмечал, что США являются мощным союзником Украины в борьбе с российскими оккупантами. Сейчас американские власти оказывают нам всю возможную поддержку и обеспечивают наших воинов необходимым оружием.

2 мая морские пехотинцы и Военно-воздушные силы Соединенных Штатов погрузили гаубицы M777 калибра 155 миллиметров для Украины на Boeing C-17 Globemaster III.

7 мая на базе Воздушных сил "Тревис" в Калифорнии состоялась загрузка боеприпасов для гаубиц калибра 155 миллиметров, прибывших в Украину.

По словам Арестовича, из 90 гаубиц, которые нам хотели предоставить американцы, 89 уже в Украине.

Министерство обороны США подписало контракт на изготовление беспилотников-камикадзе Switchblade, которые сразу будут переданы Украине. На приобретение этого оружия было выделено более 17 миллионов долларов.

9 мая президент США Джозеф Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак в деталях объяснил, что именно предполагает принятие этого закона.

13 мая стало известно, что морские пехотинцы Морских экспедиционных сил Морской пехоты США готовят поддоны с нелетальным оборудованием, необходимым для обороны Украины на фронте.

Алексей Резников отметил, что в вооружении Украины произошло тектоническое смещение – американские гаубицы М777 калибра 155 миллиметров уже работают на фронте, а еще три месяца назад, по его словам, это считалось невозможным.

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