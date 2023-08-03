Поделано: возле "Москва-сити" взрыв, одно из министерств уже будет работать дистанционно
В Москве снова раздался взрыв. На этот раз неизвестный мужчина бросил взрывчатку в автомобиль и скрылся у башен небоскреба "Москва-Сити".
Российские телеграмм-каналы написали, что инцидент произошел на первом Красногвардейском проезде. Российское МВС сообщило пропагандистам, что сообщение в полицию поступило ориентировочно в 20:10 по российскому времени, пишет 24 Канал.
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Что снова взорвалось в Москве
Около 20:10 (3 августа – 24 Канал) по московскому времени в полицию поступило сообщение о "хлопке" в 1-м Красногвардейском проезде,
– сообщили оккупанты.
По данным российского так называемого следствия и пропагандистов:
- неизвестный угрожал водителю элитной машины предметом, похожим на пистолет;
- неизвестный хотел, чтобы водитель отвез его туда, куда он скажет;
- водитель Jaguar скрылся из машины.
"Получив отказ, злоумышленник бросил в автомашину, вероятно, страйкбольную гранату, после чего скрылся", – заявили во вражеском ведомстве.
По их данным, пострадавших нет.
Момент взрыва возле "Москва-сити" попал на видео: смотрите, что происходило на месте происшествия
Российская полиция искала злоумышленника, предположительно попавшего на видео прохожих россиян.
Одно из российских пропагандистских изданий сообщило ориентировочно в 21:48 со ссылкой на мвс, что полиция поймала нарушителя, предположительно бросившего страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити".
Очевидцы фотографировали место инцидента / Фото из российских телеграм-каналов
Российское минэкономразвития переходит на дистанционную работу
В России 3 августа сообщили, что российское министерство экономического развития России после атаки дронов на помещение "Москва-сити" переходит на отдаленный режим работы. Стоит отметить, что дроны атаковали комплекс IQ-квартала в здании "Москва-Сити".
Установить по 1 сентября 2023 года в министерстве экономического развития России дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы,
– говорится в приказе главы ведомства Максима Решетникова.
Что этому предшествовало
- По данным россиян, в ночь на 1 августа в помещение "Москва-сити" снова попал один дрон. Он попал в здание IQ-квартала.
- Перед этим тревожная ночь у оккупантов была против 30 июля. Тогда враги также сообщили о том, что в результате падения дронов повреждено здание "IQ-квартала" в бизнес-центре "Москва-сити".
- Стоит отметить, что в здании "Москва-Сити" расположены офисы трех российских министерств: минэкономразвития, минпромторга и минцифры.