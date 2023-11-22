Получил ранение из пневматической винтовки: в Прикарпатье на кружке погиб подросток

В Ивано-Франковской области на кружковом занятии погиб 14-летний школьник. Он получил смертельное ранение в область грудной клетки.

Трагедия произошла 22 ноября около 15:30 в одном из лицеев Надворнянского района Прикарпатья. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельного инцидента.

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Подросток погиб на кружковом занятии

Как сообщили правоохранители, на спецлинию 102 поступило сообщение, что в помещении одного из лицеев Надворнянского района погиб 14-летний школьник. Ученик получил ранение в область грудной клетки из пневматической винтовки. Следователи установили, что это произошло во время проведения кружковых занятий.

От полученного ранения девятиклассник скончался до приезда скорой помощи.

На месте трагедии продолжают работать правоохранители, а также следователи Следственного управления и все профильные службы. Полицейские опросили всех свидетелей происшествия и продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

В настоящее время решается вопрос предоставления правовой квалификации события.

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