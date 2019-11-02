Нашли подростка, пропавшего в лесу во время соревнований на Сумщине: фото

На Сумщине нашли 13-летнего Николая Гавриленко, который исчез в лесу 1 ноября во время соревнований по спортивному ориентированию. Парень жив и невредим.

Спортивные соревнования, во время которых исчез парень, проходили в лесу возле села Реутинцы Кролевецкого района, сообщает Нацполиция Сумщины.

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Сообщение о пропаже сына в полицию подали его родители. По их словам, парень исчез во время ориентирования, так и не дойдя до финиша.

Подростка искали правоохранители из четырех районов, роты полиции особого назначения, нацгвардейцы. К поискам также присоединились активисты и жители окрестных сел.



На Сумщине нашли подростка, потерявшегося в лесу во время соревнований

Впоследствии председатель Кролевецкой РГА Олег Кучерявый сообщил, что правоохранители нашли Николая за 10 километров от места проведения соревнований. Подросток развел костер, чтобы не замерзнуть ночью, и ждал помощи.

Школьник жив, состояние его здоровья удовлетворительное.