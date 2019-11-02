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      Знайшли підлітка, що зник у лісі під час змагань на Сумщині: фото

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      На Сумщині у лісі під час змагань зник підліток
      На Сумщині у лісі під час змагань зник підліток / Фото з Facebook Олега Кучерявого

      На Сумщині знайшли 13-річний Миколу Гавриленка, що зник у лісі 1 листопада під час змагань зі спортивного орієнтування. Хлопець живий та неушкоджений.

      Спортивні змагання, під час яких зник хлопець, проходили у лісі біля села Реутинці Кролевецького району, повідомляє Нацполіція Сумщини.

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      Повідомлення про його зникнення у поліцію подали батьки. За їх словами, хлопець зник під час орієнтування, так і не дійшовши до фінішу.

      Підлітка шукали правоохоронці з чотирьох районів, роти поліції особливого призначення, нацгвардійці. До пошуків також долучалися активісти та жителі навколишніх сіл.


      На Сумщині знайшли підлітка, що загубився у лісі під час змагань

      Згодом голова Кролевецької РДА Олег Кучерявий повідомив, що правоохоронці знайшли Миколу за 10 кілометрів від місця проведення змагань. Підліток розвів багаття, щоб не змерзнути вночі, і чекав на допомогу.

      Школяр живий, стан його здоров’я задовільний.

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Спорт Діти і неповнолітні Суми Поліція
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