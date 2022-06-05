Подругу Путина Ле Пен забросали яйцами посреди улицы: момент попал на видео

Экскандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила север страны. Впрочем, местные жители встретили ее не совсем так, как она бы этого хотела.

Подругу Путина Ле Пен забрасывали яйцами на улице

Ее противники вышли на улицы, начали оскорблять и забросали яйцами прямо посреди улицы. Инцидент произошел тогда, когда политика прибыла на одно из транспортных предприятий в Бретани.

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Это произошло во время встречи политика с избирателями в центре городка Сент-Аман-Лес-Уотерс. Кроме поклонников, Ле Пен там ждали десятки протестующих, которые держали "антилепеневские" плакаты и скандировали "Долой фашизм!". И это не все, ее противники решили устроить "яичную атаку". Этот курьезный момент попал на видео.

Так, на опубликованных кадрах лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" улыбается и идет посреди толпы по улице, и неожиданно в ее голову полетело яйцо. После этого она наклонилась и мгновенно ускорила шаг, а охранники подошли к политике ближе и начали ее прикрывать, пока не зашла в помещение.

Этот инцидент прокомментировал расположенный напротив кассир текстильного магазина "Zeeman". По его словам, в момент "атаки" был слышен крик и эмоциональное бранное обращение, что-то вроде "Тр**ни свою мать, Марин!".

Смотрите момент "яичной атаки" на Марин Ле Пен: видео

Что нужно знать о Марине Ле Пен: коротко

Марин Ле Пен от партии "Национальное объединение" была конкуренткой Эммануэля Макрона в президентской гонке во Франции, состоявшихся в 2 тура – ​​10 и 24 апреля.

Эксперты отмечали, что победа Марин Ле Пен сделала бы Францию ​​более пророссийской . Однако, несмотря на все старания Вододимира Путину, не удалось посадить свою соратницу в кресло президента Франции. Макрон одержал уверенную победу во втором туре выборов. А Марин Ле Пен публично признала свое поражение .

Известно, что ранее Ле Пен отрицала оккупацию Крыма . Заявила, что после псевдореферендума жители оккупированного Крыма вроде бы "сами захотели присоединиться к России". Поэтому ему запрещен въезд в Украину.

Также она выступала против того, чтобы в Россию наложили эмбарго на поставку нефти на газ.

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