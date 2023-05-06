Не украинское дело, – Шейтельман предположил, кто стоит за подрывом авто Прилепина

6 мая стало известно о подрыве автомобиля российского пропагандиста Захара Прилепина. Украинская сторона никак к этому не причастна.

В этом убежден политтехнолог Михаил Шейтельман. В эфире 24 Канала он предположил, кто может стоять за этим.

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"Я убежден, что это не украинское дело, а российское. Не верю, что это украинские силы занимаются этим", – отметил спикер.

Российское дело

Вместе с этим Михаил Шейтельман предположил, что если украинской стороне нужно было ликвидировать Прилепина, то он является абсолютно легитимной целью, поскольку принимал участие в войне России против Украины.

Украинская сторона имеет право ликвидировать вражеских военных в любой части России. Потому что у нас война и военные – легитимная цель. Погибший водитель был легитимной целью, ибо он участвовал в войне как военный,

– подчеркнул он.

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Также политтехнолог вспомнил истории с Дарьей Дугиной и Владленом Татарским. По его словам, нельзя сравнивать эти случаи, включая сегодняшнее событие.

"Это разные категории. Дугина – гражданское лицо. Она в войне участия не принимала. Ее убивать нельзя по законам войны. Зато Татарский и Прилепин воевали. Как военного – можно ликвидировать где угодно, чтобы не пострадало гражданское население. В данном случае оно не пострадало", – сказал он.

Михаил Шейтельман подчеркивает, что это только предположение. Он считает, что к этому причастны исключительно российские деятели.

"Я думаю, на самом деле это какие-то внутренние российские дела, и нас это никак не касаются", – резюмировал спикер.

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