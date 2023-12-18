Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: появилось видео, предшествовавшее трагедии

Депутат Сергей Батрин 15 декабря подорвал три гранаты в Керецковском сельском совете в Закарпатье. Часть спора, который предшествовал трагедии, попал на видео.

На кадрах видно, как военный и депутат Батрин спорят с другими участниками заседания. Следует заметить, что ранее СМИ писали, что причиной инцидента был спор из-за надбавки и премии главе сельсовета, избранном от уже запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ".

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Что нового известно о трагедии

На кадрах, снятых не в день трагедии, слышно, как военный говорит, что он не завидует депутатам, когда с фронта вернутся военные. На что из зала звучит вопрос, является ли это угрозами. На что военный указывает на психологическое состояние бойцов.

Возьмите совесть и внесите ее в это общину, а не создавайте такие концерты. Война еще не закончилась, мне стыдно, на втором году войны ничего не меняется, вы бюджетники получаете заработную плату благодаря нам. Не будет нас – вас не будет,

– заявил военный.

Он добавил, что "работа главы за премии – это пойти и решить вопрос, сказать у нас есть 20 человек, купите нам хотя бы квадрокоптер, тепловизор".

Возле него все это время стоит депутат Сергей Батрин. Журналист рассказал, что впоследствии депутат снова пришел на заседание Керецковского сельского совета и разбросал гранаты. Однако уточнил, что это опубликованное видео снято не в день взрыва.

Видео перед подрывом гранат на Закарпатье

Что известно о трагедии в Закарпатье

15 декабря во время заседания Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области депутат Сергей Батрин подорвал три гранаты. В результате трагедии 26 человек получили ранения, из них 6 – находились в тяжелом состоянии. В реанимации находился и сам депутат.

Батрин пришел в сознание только 16 декабря. Местные журналисты писали, что его уже допрашивала полиция.

К сожалению, на следующий день после трагедии в больнице скончался один из раненых – 55-летний депутат из села Березников Виктор Павлович Прядиля. Ранее ему ампутировали ногу. Он был в реанимации в тяжелом состоянии.

Впоследствии сообщили, что одним из раненых является военный на протезах Василий Штефко. Он рассказал журналистам, что первые две гранаты взрывателя закатились ему под стул. Военный находится в больнице с осколочными ранениями мягких тканей.

Уже 17 декабря депутату Сергею Батрину избрали меру пресечения – 2 месяца под стражей без возможности внести залог.

Дело квалифицировали как террористический акт. Однако Офис генпрокурора сообщил, что из-за смерти одного из раненых дело могут переквалифицировать. В частности, на совершение террористического акта, повлекшего гибель человека.

Ранее местные журналисты писали, что за несколько минут до инцидента Батрин выразил негодование своим коллегам по сельсовету. Ведь они в условиях войны поддержали 50% оклада и ежемесячную премию в размере 100% должностного оклада для сельского головы.