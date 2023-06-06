Обстреляли город во время эвакуации людей: в Херсоне получили ранения 2 правоохранителя
Источник:Александр Прокудин
Российские оккупанты 6 июня обстреляли микрорайон Остров в Херсоне, где проходила эвакуация гражданского населения. В результате прилета ранения получили 2 правоохранителя.
Стоит отметить, что район Остров оказался под водой в результате подрыва Каховской ГЭС. Пока жертв среди гражданского населения – нет.
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Оккупанты устроили по району, где проходила эвакуация
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что микрорайон Остров почти каждый день находится под обстрелами захватчиков. Теперь, из-за подрыва Каховской дамбы, эту местность атакует и водная стихия.
Остров стремительно уходит под воду. Затопления насколько колоссальны, что местами оттуда уже невозможно уехать автотранспортом,
– отметил он.
Прокудин отметил, что во время эвакуации оккупанты ударили по микрорайону из артиллерии. В результате этого ранения получили 2 правоохранителя, которые помогали людям покинуть опасную территорию.
В Херсонской ОГА рассказали о ранениях правоохранителей во время эвакуации гражданских: смотрите видео
В заключение глава Херсонской области сказал, что за 6 июня удалось вывезти из Острова около 1300 херсонцев. Он подчеркнул, что все они находятся в безопасности.
В Кабмине создали штаб по ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что Кабмин образовал штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской дамбы В него войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, а также представители госпредприятий.
Шмигаль рассказал об образовании штаба по ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС: смотрите видео
Кроме этого, Шмигаль отметил, что правительство выделило средства из Фонда восстановления в размере 1,5 миллиарда гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов.
"Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой", – подчеркнул Шмигаль.
В конце концов премьер-министр сказал, что Кабинет министров выделил почти 846 миллионов гривен на обеспечение потребностей в питьевой воде в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС оккупантами
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские военные взорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня. В результате поднялся уровень воды, и началось смывание местной инфраструктуры.
- Уничтожение сооружения повлекло за собой экологическую и гуманитарную катастрофу в Херсонской области В частности, несколько населенных пунктов оказались в воде.
- Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что пик разлива Каховского водохранилища ожидают утром 7 июня. Тогда от подрыва Каховской ГЭС пройдут почти сутки.