Пропагандистка Кремля Витязева одной из первых оправдывала окупантов за подрыв Каховской ГЭС
Источник:СБУ
Пророссийская блогерка Юлия Лозанова, работающая под псевдонимом Юлия Витязева, завралась. Предательницей из Одессы заинтересовались украинские спецслужбы.
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с контрразведчиками собрали доказательную базу на Юлию Витязеву. Она открыто поддерживает российскую агрессию и помогает врагу.
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Чем занимается Витязева
Юлия Лозанова является уроженкой Одессы. В 2015 году она переехала в Москву и стала кремлевской пропагандисткой.
Предательница использует псевдоним Юлия Витязева. Она давно занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины в своих соцсетях перед 100-тысячной аудиторией, а также выступает в эфире Владимира Соловьева. Еще Лозанова собирает деньги в поддержку российских окупантов.
Витязева собирает помощь российским захватчикам / Скриншот из соцсетей
В день теракта, 6 июня, она одна из первых оправдывала подрыв Каховской ГЭС. Конечно, эта пропагандистка пыталась оббелить Россию и обвинить Украину в якобы создании масштабной экологической катастрофы, за которую ответственны именно россияне.
Витязева распространяет российские фейки о якобы подрыве ГЭС Украиной / Скриншот из соцсетей
Витязева лжет об Украине / Скриншот из соцсетей
В чем обвиняют Витязеву
Сотрудники СБУ заочно сообщили Лозановой о подозрении в коллаборационной деятельности и отрицании и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины. Ей грозит максимум 12 лет тюрьмы по 2 статьям.
В настоящее время Витязева скрывается от правосудия на территории страны-агрессорки. Проводятся мероприятия по привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.
Последние новости о подрыве Каховской ГЭС
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему оккупанты совершили экоцид. По его словам, россияне пытались отсрочить контрнаступление ВСУ.
- Народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко тоже прокомментировал совершенный Россией теракт. Он предположил, что россияне попытаются нанести удары по другим ГЭС, чтобы вынудить Украину отключить свои АЭС.
- Херсонщину из-за подрыва плотины затопило. В Скадовском районе оккупационная "администрация" сбежала и бросила население на произвол судьбы. Людям пришлось лезть на крыши своих домов, чтобы спастись.