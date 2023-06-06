В Херсонской области размывает дороги: в отдельные населенные пункты проехать невозможно
Источник:МВД Украины
В Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС ситуация с эвакуацией усложняется. Это связано с тем, что некоторые дороги размывает вода.
По состоянию на утро в Херсонской области эвакуировано уже 742 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Важно Партизаны узнали, кто взорвал Каховскую ГЭС: обещают расплату
На Херсонщине в отдельные населенные пункты невозможно проехать
В МВД Украины говорят, что сейчас очень переживают за украинцев, оставшихся на временно оккупированной левобережной части региона, поскольку для российских террористов жизнь не имеет никакой ценности.
Вода продолжает прибывать. Ситуация усугубляется тем, что некоторые дороги размывает. Это делает невозможным проезд в отдельные населенные пункты. Поэтому эвакуационные группы ищут другие пути.
Около 80 населённых пунктов в зоне потенциального затопления. Большинство из них – временно оккупированы,
– отметил Клименко.
Кстати, в сети показали, какой проезд затопило. Поэтому выбирайте другой путь.
Проезд на Херсонщине, который затопило / фото из соцсетей
Затопленный проезд на карте / Скриншот
Какая ситуация из-за подрыва Каховской ГЭС: последние новости
- СМИ сообщают, что Каховская ГЭС почти уже под водой.
- Партизанское движение "Атеш" заявило, что установило, кто взорвал Каховскую ГЭС. По их информации, террористический акт совершил 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады.
- В Херсоне уже затоплены районы Гидропарка и Нефтегавани, заявил руководитель ГВА Мрочко.
- Мэр Новой Каховки сообщил, что уже затоплен зоопарк, летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко, затопленному кафе и детской площадке.
- В Укргидроэнерго сообщили, что взорванная оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению Кроме того, они подчеркнули, что подрыв произошел именно в машинном зале.
- Кстати, в Олешковской громаде подтоплены Крынки и населенные пункты Козачелагорского сельсовета. Вода поднялась вдоль Днепровских проливов и в самих Олешках. Максимальный подъем ожидается в 13 часов.
- Местные власти говорят, что лежащих и маломобильных людей вывозят в больницы. К чему привел подрыв Каховской ГЭС и что сейчас происходит на Херсонщине – читайте здесь.
- Отметим, что подрыв дамбы Каховской ГЭС россияне совершили изнутри. Объемы разрушения велики, поэтому подъем воды может быть высок.