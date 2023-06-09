Какие последствия подрыва Каховской ГЭС для Одесщины: Братчук опроверг распространенный фейк
Последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами ощутили не только жители Херсона, но и других регионов, в частности Одесской области. Однако слухи о вспышке холеры являются фейком.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он напомнил, что Одесса получает воду из Днестра – не из Днепра и не из Черного моря.
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"Никаких признаков холеры у нас сегодня нет, тем более эпидемии. Могут быть информационно-психологические спецоперации России", – отметил Братчук.
На сегодня качество питьевой воды в Одесской области соответствует действующим нормам. Однако ситуацию продолжают отслеживать – со вчерашнего дня в несколько раз увеличены пробы и заборы воды из моря, а также открытых водохранилищ.
Купаться до сих пор нельзя
Официального запрета купаться в море сегодня нет, но врачи не рекомендуют. К берегу прибивает разный мусор и вещи из Херсона.
"Я лично хотел бы призвать. Не надо купаться ни в море, ни в открытых водоемах, потому что сегодня это опасно. Вода смывала скотомогильники, зацепила кладбища", – попросил Братчук.
Кроме того, возросла минная опасность. На днях была уничтожена противодесантная мина, прибившаяся к берегу.
Подрыв Каховской ГЭС: беда набирает обороты
- Российские войска взорвали Каховскую ГЭС и не эвакуируют жителей оккупированного левобережья. К несчастью, уже известно о жертвах – не менее 9 погибших во временно оккупированных Алешках. На подконтрольной Украине территории погибли 5 человек.
- Через два дня после подрыва россиянами ГЭС уровень воды на Каховском водохранилище опустился ниже так называемой "мертвой точки". Теперь Запорожская АЭС больше не может брать оттуда воду.
- Подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС вызвал также массовый мор рыбы. В общей сложности погибло уже 850 килограммов биоресурсов.