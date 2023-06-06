В Кривом Роге скупают воду: как повлияет подрыв Каховской ГЭС на водоснабжение Киева и Днепра
Российские захватчики ночью 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, спровоцировав проблемы с водой на Юге Украины. Так, жители Кривого Рога начали массово скупать питьевую воду в супермаркетах, поскольку переживают, что город останется без водоснабжения.
Несмотря на это, местные власти заверили своих граждан, что Кривой Рог обеспечен водой, поэтому проблем с ее снабжением не будет. Повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на наличие воды в Киевской и Днепропетровской областях, разбирался 24 Канал.
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Криворожцы массово скупают воду в супермаркетах
Город Кривой Рог довольно сильно зависел от воды в Днепре, которая направлялась в Каховскую ГЭС. После подрыва дамбы глава города Александр Вилкул ввел ограничения на пользование водой в Кривом Роге.
Со временем жители города начали массово скупать баклажки с питьевой водой в местных супермаркетах. Полки, на которых стояли бутылки с водой, стали пустыми довольно быстро.
В Кривом Роге люди массово скупают воду: смотрите видео
Однако в самом городе дефицита питьевой воды нет. Поэтому работники магазинов достаточно оперативно заполняли стеллажи новыми бутылками с водой.
Какая ситуация с водой в Днепропетровской области
Глава Днепра Борис Филатов в своем телеграм-канале рассказал, что подрыв на Каховском водохранилище не влияет на водоснабжение города Днепр. Он также подчеркнул, что в настоящее время горводоканал наблюдает резкое повышение забора воды жителями города.
Прошу успокоиться и прекратить панику,
– подчеркнул Филатов.
Мэр Днепра также призвал жителей города следить за информацией из официальных источников.
Директор водопроводно-канализационного предприятия "Днепр – Западный Донбасс" Сергей Василишин также отметил, что в Днепропетровской области нет проблем с водой. По его словам, предприятие работает в штатном режиме.
"Мы стоим выше Запорожской плотины ГЭС, потому все будет зависеть от объема выброса воды Запорожской гидроэлектростанцией", – отметил он.
Василишин также подтвердил, что Днепропетровская область не зависит от изменения уровня воды на Каховской ГЭС.
Изменится ли водоснабжение в Киеве после подрыва Каховской ГЭС
Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что ситуация с водоснабжением в столице остается стабильной. По его словам, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, и никаких перебоев в работе оборудования нет.
Киев продолжают снабжать водой бесперебойно и в полном объеме,
– подчеркнул он.
В "Киевводоканале" подтвердили слова Кличко, сказав, что специалисты предприятия работают круглосуточно, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение киевлян.
Подрыв Каховской ГЭС россиянами: последние новости
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что российская армия ночью 6 июня взорвала дамбу Каховской ГЭС, которая обеспечивает ручную регулировку стока Днепра. Кроме того, ГЭС обеспечивает водой жителей южных регионов Украины.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Украинский глава подчеркнул, что российские террористы лишь подтверждают для всего мира, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.
- Далее Укргидроэнерго сообщило, что взрыв произошел в машинном зале внутри ГЭС. Электростанция восстановлению не подлежит.
- В подтопленных регионах Херсона начали эвакуацию жителей. В сети появились трогательные кадры эвакуации пожилых людей и их домашних любимцев.