Там есть двойная система защиты: в СНБО рассказали о состоянии ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС

Украина не контролирует Запорожскую АЭС так же, как и Каховскую ГЭС. Вопросы безопасности ЗАЭС рассматривали во время заседания СНБО 6 июня.

Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что о ситуации с безопасностью на Запорожской атомной электростанции докладывал президент "Энергоатома" Петр Котин.

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"Нет никакого повышения существующих норм. То, что касается ЗАЭС – к сожалению, сейчас она в руках террористов. То, что касается охлаждения – там есть двойная система защиты", – подчеркнул Данилов.

По его словам, сейчас проблем относительно охлаждения агрегатов Запорожской атомной электростанции, которые могли бы существовать, не видят.

Решатся ли оккупанты на теракт на ЗАЭС

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны, оккупанты не сделают техногенную катастрофу, когда будут убегать с ЗАЭС. Все из-за уровня ответственности.

Если, не дай Бог, они совершат еще что-то, какой-то террористический акт на территории ЗАЭС, тогда вообще вопрос существования России в том виде, в каком она есть, ответственность ее высшего руководства настанет мгновенно,

– отметил Алексей Данилов.

Ведь мир на это не сможет не реагировать. Секретарь СНБО отметил, что Украина понимает, почему россияне взорвали дамбу. Страна-агрессор не может победить украинцев военным путем и не может достигать целей, которые ставит российский диктатор Владимир Путин. Поэтому россияне и совершают такое.

"Если, не дай Бог, это произойдет на ЗАЭС, то это будет конец России вообще как стране, которая хоть за что-то должна в этом мире отвечать", – добавил Данилов.

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Фамилии станут известны

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил, что заявления, которые звучат от России, мол, якобы "Украина взорвала Каховскую ГЭС", очень странные.

"Ведь нашего присутствия физического там не было. И вполне понятно, что там взрывчатка, которую они закладывали в сентябре, октябре прошлого года, она, к большому сожалению, сработала. Кто-то давал указание, кто-то давал команду все это взрывать", – сказал Алексей Данилов.

По его мнению, со временем это все станет известно, и Украина назовет фамилии граждан России, которые в этом принимали непосредственное участие.

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