Там есть двойная система защиты: в СНБО рассказали о состоянии ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС
Украина не контролирует Запорожскую АЭС так же, как и Каховскую ГЭС. Вопросы безопасности ЗАЭС рассматривали во время заседания СНБО 6 июня.
Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что о ситуации с безопасностью на Запорожской атомной электростанции докладывал президент "Энергоатома" Петр Котин.
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"Нет никакого повышения существующих норм. То, что касается ЗАЭС – к сожалению, сейчас она в руках террористов. То, что касается охлаждения – там есть двойная система защиты", – подчеркнул Данилов.
По его словам, сейчас проблем относительно охлаждения агрегатов Запорожской атомной электростанции, которые могли бы существовать, не видят.
Решатся ли оккупанты на теракт на ЗАЭС
По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны, оккупанты не сделают техногенную катастрофу, когда будут убегать с ЗАЭС. Все из-за уровня ответственности.
Если, не дай Бог, они совершат еще что-то, какой-то террористический акт на территории ЗАЭС, тогда вообще вопрос существования России в том виде, в каком она есть, ответственность ее высшего руководства настанет мгновенно,
– отметил Алексей Данилов.
Ведь мир на это не сможет не реагировать. Секретарь СНБО отметил, что Украина понимает, почему россияне взорвали дамбу. Страна-агрессор не может победить украинцев военным путем и не может достигать целей, которые ставит российский диктатор Владимир Путин. Поэтому россияне и совершают такое.
"Если, не дай Бог, это произойдет на ЗАЭС, то это будет конец России вообще как стране, которая хоть за что-то должна в этом мире отвечать", – добавил Данилов.
Какая ситуация на ЗАЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС: смотрите видео
Фамилии станут известны
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил, что заявления, которые звучат от России, мол, якобы "Украина взорвала Каховскую ГЭС", очень странные.
"Ведь нашего присутствия физического там не было. И вполне понятно, что там взрывчатка, которую они закладывали в сентябре, октябре прошлого года, она, к большому сожалению, сработала. Кто-то давал указание, кто-то давал команду все это взрывать", – сказал Алексей Данилов.
По его мнению, со временем это все станет известно, и Украина назовет фамилии граждан России, которые в этом принимали непосредственное участие.
Последствия взрыва Каховской ГЭС для ЗАЭС: главное
- Оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию на юге Украины. Она расположена в нескольких километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
- На теракт российской армии отреагировали в МАГАТЭ. Там сначала заявили, что внимательно следят за ситуацией. Впоследствии гендиректор организации заявил, что воды для подпитки турбин и систем безопасности на Запорожской АЭС хватит на несколько дней. При этом он подчеркнул, что непосредственного риска для безопасности ЗАЭС нет.
- В настоящее время работники атомной электростанции пытаются накачать как можно больше воды в охлаждающие каналы. Водный ресурс на станции начали экономить.
- Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что энергоблоки Запорожской АЭС не работают с начала сентября 2022 года. Поэтому пруд-охладитель не подпитывали, ведь вода из него активно не испарялась. Котин отметил, что есть соответствующие меры на случай, если в Каховском водохранилище вообще не будет воды.
- В то же время в "Энергоатоме" отметили, что ситуация на ЗАЭС контролируется. Хотя уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается.