Наводнение отходит с Херсонщины: Хлань назвал 2 первоочередные проблемы, которые оставила вода

По состоянию на утро 22 июня уровень затопления в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет 45 сантиметров. Вода постепенно уходит.

Об этом 24 Каналу заявил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он отметил, что из большого количества домов вода уже отошла, поэтому сейчас нужно преодолевать последствия трагедии.

Смотрите также Затоплены, но несокрушимы: как херсонцы пережили первые дни после подрыва Каховской ГЭС

"Люди постепенно возвращаются в свои дома. В одном из дворов в районе речного порта (Херсона – 24 Канал) как раз вернулись только 2 семьи в свои дома", – рассказал Хлань.

Так, например, одна из квартир была на первом этаже. Оттуда пришлось выносить все имущество, потому что оно полностью повреждено. Ил, который принесла вода, является действительно большой проблемой. Поэтому этим нужно абсолютно комплексно заниматься. И для помощи, в частности, нужно привлекать волонтеров. Впрочем, пока их не допускают в микрорайон Остров в Херсоне – лишь частично. В настоящее время там работает военная администрация. Много работы и недалеко от речного порта.

"Ведь надо помогать людям вывозить ту грязь, которую они прямо сейчас выносят из своих квартир во двор домов", – добавил депутат Херсонского областного совета.

Проблема не одна

Вторая проблема – нужно не просто расчищать от ила то, что принесла вода, а нужно обследовать деревья, которые были залиты водой более 2 недель. Их нужно осмотреть, чтобы понять, будут ли они расти дальше или будут падать, ведь их корни пропали.

"Поэтому нужно обследовать и вместе с вывозом грязи уже убрать те деревья, которые потенциально могут упасть. Работы впереди очень много", – отметил Сергей Хлань.

Поэтому Херсон сейчас нуждается в помощи волонтеров, чтобы помочь людям выгребать все из своих затопленных жилищ. Нужна координация для того, чтобы вывозить мусор и помогать проводить ремонтные работы.

Люди так и говорят: "Без помощи просто не можем вернуться в свои дома. Без помощи мы даже не знаем, как дальше жить",

– рассказал военнослужащий ВСУ.

Пока они живут или во временных местах, предоставленных военной администрацией, но в основном проживают у знакомых и родственников.

Что происходит в Херсоне