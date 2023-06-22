Про це 24 Каналу заявив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він зауважив, що з великої кількості домівок вода вже відійшла, тож нині треба долати наслідки трагедії.

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"Люди поступово повертаються до своїх осель. В одному з дворів в районі річкового порту (Херсону – 24 Канал) як раз повернулося тільки 2 родини до своїх домівок", – розказав Хлань.

Так, наприклад, одна із квартир була на першому поверсі. Звідти довелося виносити все майно, оскільки воно повністю пошкоджене. Мул, який принесла вода, є дійсно великою проблемою. Тож цим треба абсолютно комплексно займатися. І для допомоги, зокрема, залучати волонтерів. Утім, поки що, їх не допускають до мікрорайону Острів у Херсоні – лише частково. Нині там працює військова адміністрація. Багато роботи й неподалік річкового порту.

"Адже треба допомагати людям вивозити той бруд, який вони просто зараз виносять зі своїх квартир на подвір'я будинків", – додав депутат Херсонської обласної ради.

Проблема не одна

Друга проблема – треба не просто розчищати від мулу те, що принесла вода, а треба обстежити дерева, які були залиті водою понад 2 тижні. Їх треба оглянути, щоби зрозуміти, чи будуть вони рости далі, чи будуть падати, адже їх коріння пропало.

"Тому треба зробити обстеження і разом з вивезенням бруду вже прибрати ті дерева, які потенційно можуть впасти. Роботи попереду дуже багато", – зауважив Сергій Хлань.

Тому Херсон нині потребує допомоги волонтерів, аби допомогти людям вигрібати все зі своїх затоплених помешкань. Треба координація для того, аби вивозити сміття та допомагати проводити ремонтні роботи.

Люди так і кажуть: "Без допомоги просто не можемо повернутися у свої оселі. Без допомоги ми навіть не знаємо, як далі жити",

– розповів військовослужбовець ЗСУ.

Поки що вони живуть або в тимчасових місцях, які забезпечила військова адміністрація, але здебільшого проживають у знайомих та родичів.

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