Воды на ЗАЭС хватит, но на определенный период: эксперт по ядерной безопасности оценила угрозу

После подрыва Каховской ГЭС ситуация на Запорожской атомной электростанции пока не критична. Пока достаточно воды в пруду-охладителе, а также есть альтернативные поставщики.

Об этом 24 Каналу рассказала эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная. По ее словам, после инцидента воды хватит, но всего на несколько месяцев.

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"О безопасности ЗАЭС – теперь ситуация не критическая. Уровень пруда-охладителя – 16,6 метра, есть бассейны рядом, пруд-охладитель Запорожской ТЭС", – сказала Кошарная.

Кроме того, есть альтернативные поставщики воды – мобильные насосные станции с рукавами до двух километров протяженностью, как на пожарных машинах.

В чем опасность

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре ЗАЭС серьезно упал. По его словам, если уровень воды в резервуаре упадет ниже 12,7 метра, то ее не удастся продолжать закачивать. В НАЭК "Энергоатом" говорят, что ситуация контролируемая.

Поскольку пять энергоблоков в холодной остановке, они требуют меньше воды для охлаждения, чем при полной мощности.

Однако проблемным остается энергоблок №5, который находится в горячем состоянии. Его нужно перевести в холодную остановку, так как температура теплоносителя первого контура составляет 270 °C.

Оставшийся на ЗАЭС украинский персонал знает, как это сделать. Однако он находится под давлением оккупантов, а потому непонятно, удастся ли ему это.

Что может быть на ЗАЭС в дальнейшем

"У россиян были планы после присоединения Запорожской ТЭС перетащить линию 330 киловольт от объединенной энергосистемы России через Мелитополь – Молочанск к ЗАЭС", – добавила Кошарная.

Тогда же оккупанты хотели повредить единую линию 750 киловольт ЗАЭС – Днепр, соединяющую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, и вывести энергоблок №5 на мощность для дальнейшего шантажа Украины и мира.

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