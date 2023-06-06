Воды на ЗАЭС хватит, но на определенный период: эксперт по ядерной безопасности оценила угрозу
После подрыва Каховской ГЭС ситуация на Запорожской атомной электростанции пока не критична. Пока достаточно воды в пруду-охладителе, а также есть альтернативные поставщики.
Об этом 24 Каналу рассказала эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная. По ее словам, после инцидента воды хватит, но всего на несколько месяцев.
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"О безопасности ЗАЭС – теперь ситуация не критическая. Уровень пруда-охладителя – 16,6 метра, есть бассейны рядом, пруд-охладитель Запорожской ТЭС", – сказала Кошарная.
Кроме того, есть альтернативные поставщики воды – мобильные насосные станции с рукавами до двух километров протяженностью, как на пожарных машинах.Обратите внимание! Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре ЗАЭС серьезно упал. По его словам, если уровень воды в резервуаре упадет ниже 12,7 метра, то ее не удастся продолжать закачивать. В НАЭК "Энергоатом" говорят, что ситуация контролируемая.
В чем опасность
Поскольку пять энергоблоков в холодной остановке, они требуют меньше воды для охлаждения, чем при полной мощности.
Однако проблемным остается энергоблок №5, который находится в горячем состоянии. Его нужно перевести в холодную остановку, так как температура теплоносителя первого контура составляет 270 °C.
Оставшийся на ЗАЭС украинский персонал знает, как это сделать. Однако он находится под давлением оккупантов, а потому непонятно, удастся ли ему это.
Что может быть на ЗАЭС в дальнейшем
"У россиян были планы после присоединения Запорожской ТЭС перетащить линию 330 киловольт от объединенной энергосистемы России через Мелитополь – Молочанск к ЗАЭС", – добавила Кошарная.
Тогда же оккупанты хотели повредить единую линию 750 киловольт ЗАЭС – Днепр, соединяющую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, и вывести энергоблок №5 на мощность для дальнейшего шантажа Украины и мира.
Подрыв Каховской ГЭС: основное
- Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего районы Херсона начало подтапливать. Уровень воды может подняться до 5 метров, продолжается эвакуация местных жителей
- Из-за подрыва Каховской ГЭС в реку Днепр попало свыше 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки.
- В МИД обнародовали заявление о террористическом акте, который совершила Россия на Каховской ГЭС. За свое преступление оккупанты должны ответить как перед украинцами, так и перед международным сообществом, ведь под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра.