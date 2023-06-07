В Украине планируют построить новую Каховскую ГЭС: где и когда начнут работы
Источник:"Мы-Украина"
Российские террористы совершили величайшую тегногенную катастрофу 21 века, взорвав Каховскую ГЭС 6 июня. Украина непременно отстроит станцию.
Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Больше всего от подрыва ГЭС пострадает Херсонская область.
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Где построят новую ГЭС
Собственно, Сирота заявил, что новую Каховскую ГЭС построят на том же месте уже после деоккупации.
Нам придется очень быстро восстанавливать и строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную (станцию – 24 Канал). Они (оккупанты, – 24 Канал) будут видеть это,
– заверил Сирота.
Директор "Укргидроэнерго" надеется, что нижняя водосливная плотина не взорвана, а если и взорвана, то вся вода сойдет с водохранилища.
"Поэтому мы с проектным институтом и со строителями обсуждаем вопрос, как нужно после деоккупации отгородить плотину. Теперь в верхних водохранилищах мы будем хранить воду. Сейчас 3 – 4 области будут страдать от нехватки воды", – отметил он.
Подрыв Каховской ГЭС: что известно сейчас
- Поздним вечером Зеленский опубликовал срочное обращение к миру. Президент подчеркнул, что после уничтожения дамбы природе придется восстанавливаться десятки лет. В настоящее время образовалось пятно из нефтепродуктов. Речь идет о не менее 150 тоннах. Их уносит в Черное море.
- Сергей Кислица, выступая в Совбезе ООН, заявил, что Россию нужно остановить и обезвредить, а не умиротворить. Так, поражение России будет самым большим вкладом в безопасность нашего региона и всего мира.
- В Министерстве аграрной политики считают, что только на правобережье Херсонской области, по предварительным данным, затопит около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Тем временем на левобережье эта цифра будет в разы выше.