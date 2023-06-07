Открытая угроза: решится ли Россия ударить ядерным оружием после разрушения ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС был тщательно подготовлен, однако спрогнозировать его последствия россияне не смогли. Но они могут продолжить совершать подобные или более угрожающие катастрофы.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он обратил внимание, что российская власть и ее пособники с утра 6 июня, когда стало известно о подрыве, начали отчаянно врать.

Важно "Выжженная земля и огненные смерчи": как и почему Россия следует тактике Гитлера, Сталина и ИГИЛ

Сразу после катастрофы гауляйтеры оккупированных территорий отмечали, что якобы ничего страшного не произошло. Позже их позиция изменилась, и они начали во всем винить Украину. Мол, из-за "прилетов ВСУ" разрушилась дамба.

"Ложь россиян и их путаница в версиях катастрофы говорят о том, что это они взорвали ГЭС, но не ожидали именно такого масштаба разрушений", – предположил политтехнолог.

Не все рассчитали

Цель оккупантов понятна – они хотели подтопить острова, которые по их мнению, ВСУ должны были использовать для наступления. И россияне пытались расширить водное препятствие, но, наверное, не все рассчитали.

Но ведь есть факты, свидетельствующие о причастности России к подрыву Каховской ГЭС:

оккупанты заминировали ГЭС – это известный факт;

они контролировали заминированную ГЭС;

также они пытались любым способом предотвратить контрнаступление.

"Никакой причины это делать Украине нет", – подчеркнул Тизенгаузен.

В рамках мировоззрения россиян

Однако россияне, наверное, не очень расстроились из-за того, что масштаб катастрофы оказался ужаснее, чем они ожидали.

Тактика "выжженной земли", а также уничтожение территории, если они не могут ее захватить, – она в рамках мировоззрения россиян,

– уверен политтехнолог.

Из этой ситуации можно сделать несколько выводов:

Россия готова совершать катастрофу любого формата для того, чтобы достичь своих целей или навредить Украине;

приказы на подобные действия отдаются из Кремля;

этим подрывом оккупанты перечеркнули идею отбить часть Херсонщины или идти дальше в наступление;

россияне готовы пожертвовать даже оставшимися на оккупированных территориях людьми.

"В этом смысле большой "привет" Крыму, где сейчас будет недостаток питьевой воды. Жаль проукраински настроенных граждан, которые там находятся. Но крымчане, которые поддерживали Россию, даже не представляют, что их ждет", – отметил он.

Борис Тизенгаузен о причинах и последствиях подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

Угрозы Пригожина

В то же время, если Россия способна взорвать Каховскую ГЭС, то она может совершить и что-то более ужасное. Тизенгаузен напомнил, что не зря Евгений Пригожин предположил, что Россия может ударить по Белгородской области ядерным оружием. Это можно расценить как открытую угрозу.

Россия может совершить катастрофу и на ЗАЭС. И хотя там пока нет угроз, но российские пропагандисты заговорили о том, что следует учитывать "человеческий фактор". А поскольку россияне не смогли рассчитать последствия подрыва Каховской ГЭС, они могут что-то сделать и на ЗАЕС,

– предположил Борис Тизенгаузен.

Именно поэтому западные партнеры должны понимать, что только предоставление оружия и контрнаступление ВСУ будут гарантией победы Украины в войне.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости

Утром 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что повлекло за собой катастрофу в частности в Херсонской области. Населённые пункты подтоплены, а люди массово эвакуируются.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в течение следующих 20 часов вода в регионе поднимется еще на около 1 метра.

Жителям, которые остались на оккупированной территории Херсонщины, пришлось ночевать на крышах своих домов. Ведь их эвакуацию оккупационные "власти" не проводили.

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота отметил, что Украина непременно построит новую Каховскую ГЭС. По его словам, она будет на месте уничтоженной российскими оккупантами. Но произойдет это уже тогда, когда территории будут освобождены от врага.

Евгений Пригожин заявил, что российские власти могут применить ядерное оружие на собственной территории – в Белгородской области. Он предположил, что именно поэтому россияне отступают с территории Белгородщины и позволяют наступать российским добровольцам. Пригожин заметил, мол, "по чужой ударить – страшно, а по своей ударим".