Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він звернув увагу, що російська влада та її посіпаки з ранку 6 червня, коли стало відомо про підрив, почали відчайдушно брехати.

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Одразу після катастрофи гауляйтери окупованих територій наголошували, що нібито нічого страшного не сталося. Пізніше їхня позиція змінилась і вони почали в усьому звинувачувати Україну. Мовляв, через "прильоти" ЗСУ зруйнувалась дамба.

"Брехня росіян та їхня плутанина у версіях катастрофи говорять про те, що це вони підірвали ГЕС, але не очікували саме такий масштаб руйнувань", – припустив політтехнолог.

Не все розрахували

Мета окупантів зрозуміла – вони хотіли підтопити острова, які на їхню думку, ЗСУ мали використовувати для наступу. І росіяни намагалися розширити водну перешкоду, але напевно не все розрахували.

Але ж є факти, що свідчать про причетність Росії до підриву Каховської ГЕС:

окупанти замінували ГЕС – це відомий факт;

вони контролювали заміновану ГЕС;

також вони намагалися у будь-який спосіб запобігти контрнаступу.

"Жодної причини робити це Україні, немає", – підкреслив Тизенгаузен.

В рамках світогляду росіян

Однак росіяни, напевно, не дуже засмутились через те, що масштаб катастрофи виявився жахливішим, ніж вони очікували.

Тактика "випаленої землі", а також знищення території, якщо вони не можуть її захопити, – вона в рамках світогляду росіян,

– впевнений політтехнолог.

З цієї ситуації можна зробити кілька висновків:

Росія готова вчиняти катастрофу будь-якого формату для того, щоб досягнути своїх цілей чи зашкодити Україні;

накази на подібні акції надаються з Кремля;

цим підривом окупанти перекреслили ідею відбити частину Херсонщини чи йти далі в наступ;

росіяни готові пожертвувати навіть тими, хто залишився на окупованих територіях людьми.

"В цьому сенсі великий "привіт" Криму, де зараз буде нестача питної води. Шкода проукраїнські налаштованих громадян, які там перебувають. Але кримчани, які підтримували Росію, навіть не підозрюють, що на них чекає", – відзначив він.

Борис Тизенгаузен про причини та наслідки підриву Каховської ГЕС: дивіться відео

Погрози Пригожина

Водночас якщо Росія здатна підірвати Каховську ГЕС, то вона може вчинити й щось жахливіше. Тизенгаузен нагадав, що не дарма Євгеній Пригожин припустив, що Росія може вдарити по Бєлгородській області ядерною зброєю. Це можна розцінити, як відкриту погрозу.

Росія може здійснити катастрофу й на ЗАЕС. І хоча там поки що немає загроз, але російські пропагандисти заговорили про те, що варто враховувати "людський фактор". А оскільки росіяни не змогли розрахувати наслідки підриву Каховської ГЕС, вони можуть щось вчинити і на ЗАЕС,

– припустив Борис Тизенгаузен.

Саме тому західні партнери повинні розуміти, що лише надання зброї та контрнаступ ЗСУ будуть гарантією перемоги України у війні.

До теми! Євгеній Пригожин заявив, що російська влада може застосувати ядерну зброю на власній території – в Бєлгородській області. Він припустив, що ймовірно саме тому росіяни відступають з території Бєлгородщини та дозволяють наступати російським добровольцям. Пригожин зауважив, мовляв, "по чужій кидати – страшно, а по своїй кинемо".

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