Отсутствие реакции Запада поощряет Россию пойти дальше – Мусиенко об угрозах от оккупантов

Запад должен жестко отреагировать на подрыв Каховской ГЭС, который совершили оккупанты. Если не будет решительных ответных шагов, то Россия может пойти еще дальше.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, мир пока должно не отреагировал на подрыв Каховской ГЭС.

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Что может дальше сделать Россия

Как отметил Мусиенко, слабая реакция мира может побуждать Россию и дальше совершать различные ужасающие военные преступления и масштабные катастрофы. И, наконец-то, Западу и НАТО все равно придется жестко реагировать на такие действия оккупантов.

Россия увидела, что подрыв ГЭС сходит им с рук. Я надеюсь, что реакция мира изменится. Что будут санкции против Росатома, которые уже давно нужны; что будет увеличение поддержки Украины и увеличение изоляции России. Пока этого не случиться, Россия и дальше будет шантажировать. А следующий инструмент ясен. Это – ЗАЭС,

– заметил Мусиенко.

Оккупанты вполне могут начать рассказывать о возможных провокациях на ЗАЭС. А потом – устроят там катастрофу.

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По мнению Мусиенко, в случае с подрывом Каховской ГЭС россияне несколько просчитались. Они хотели сорвать контрнаступление ВСУ.

Но очевидно, что при планировании наступательной операции Украина учитывала все возможные риски. И среди них – потенциальное уничтожение Каховской ГЭС. Ведь достаточно давно было известно, что россияне ее заминировали.

Уничтожение Каховской ГЭС: коротко