Носки с арбузами и игрушки: вокруг трагедии на ГЭС сплотились даже сами переселенцы
Подрыв Каховской ГЭС нанес непоправимый ущерб для украинских территорий и сотен тысяч южан. Для пострадавших активно собирают помощь: от вещей первой необходимости до ободряющих подарочков.
Из Харькова в Херсон уже несколько дней едут волонтеры, чтобы помочь Югу после подрыва Каховской ГЭС. Фонды, волонтерские организации, блоггеры и просто горожане собирают одеяла, вещи первой необходимости, корм для животных и лодки для эвакуаций, рассказывает 24 Канал.
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Сбор открыли за вечер
Сбор устроила блогерша Екатерина после разговора с мужем. Он решил уехать в Херсон помогать пострадавшим. Позже люди начали писать, что могут привезти одеяла и другие необходимые вещи. Буквально за вечер все и началось.
Вечером, когда я увидела один из волонтерских штабов, который искал моторные лодки, сказала мужчине: у нас тоже есть моторная лодка. Может, мы тоже как-нибудь присоединимся. И мы на семейном решили, что он поедет со своими товарищами в Херсон волонтеры,
– Екатерина, блоггер, организатор сбора
Собрание нужного закрывают буквально через час. Вокруг Херсона сплотились даже те, кто сам является переселенцем, и кто уже приютил эвакуированных из-под обстрелов животных.
Очень трогает человеческое горе. Это столь страшная трагедия для всего украинского народа. Это геноцид действительно. Я собрала вещи: подушки, постельное белье, женскую, мужскую одежду, которую могли собрать. Понимаем, что люди были вынуждены с одними документами бежать,
– рассказала Ольга, харьковчанка.
Приносят для сбора разные вещи – и для взрослых, и для малышей. Среди отправленного сегодня будут и символические носки с арбузами и игрушка.
Харьковчане приносят помощь для пострадавших от взрыва Каховской ГЭС / фото 24 Канал.
"Есть много вещей, но написали, что есть ограничения, которые можно положить. Детская какая-то одежда, обувь, игрушка – какой-то ребенок порадуется", – отметили Екатерина и Артур, харьковчане.
Украинцы всячески поддерживают херсонцев, все в этой трагедии – единственные. Между тем вы можете присоединиться к сбору на "бавовну" для россиян. Конвертируем ярость в донаты и приближаем победу вместе.
Подрыв Каховской дамбы: последние новости
- Ночью 6 июня русские террористы взорвали Каховскую ГЭС. Уровень воды на Каховском водохранилище близится к критической отметки – ежечасно уменьшается на 5 – 7 сантиметров. Десятки городов продолжает затапливать.
- Президент Украины посетил Херсон и провел там координационное совещание. В частности, обсуждали ликвидацию ЧС, вопросы эвакуации населения, организация жизнеобеспечения на оккупированных территориях. Зеленский также посетил переправу в Херсоне, из которой эвакуируют жителей.
- Только на 3 сутки после катастрофы ООН под давлением Украины согласилась о эвакуации с временно оккупированного Левобережья Херсонщины. Организация сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые должны отправиться на оккупированные территории. К сожалению, для этого Россия должна предоставить доступ и гарантию безопасности.
- И пока международные организации сомневались прежде чем оказать помощь, на Юге гибли и продолжают гибнуть люди. Масштабы разрушений и жертв пока невозможно оценить. Для этого необходимо падение уровня воды. Спад прогнозируют на 20 числа июня.