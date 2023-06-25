Масштабы теракта России шокируют: в сети показали кадры "со дна Каховского моря"

Очевидец показал, как выглядит Каховское водохранилище после устроенного россиянами экоцида. Он также поделился фото и провел с места катастрофы небольшую трансляцию.

Журналист Сергей Никитенко и глава Нововоронцовской поселковой военной администрации Андрей Селецкий посетили Каховское водохранилище. Представитель СМИ показал, как выглядит это место после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

К теме Непригодные для жизни районы, засуха и паводки: что ожидает Юг после подрыва ГЭС

Красивый пейзаж превратился в апокалиптическое зрелище

Журналист заявил, что это водохранилище фактически высохло. На его дне подсыхает ил, которого осталось не так много.

Муляка не слишком глубока. Где-то сантиметров 20, не больше,

– сказал он.

Никитенко также показал пеньки, что остались от бывшего колхозного сада. Эти деревья вырубили в 1951 году перед затоплением Большого Луга.

По его словам, Селецкий пришел, чтобы посмотреть, где осталась вода и есть ли какое-то течение. Ведь в Нововоронцовке начались проблемы с водой из-за российского теракта.



Это все, что осталось от Каховского моря / Фото Сергея Никитенко

Журналист демонстрирует состояние Каховского водохранилища: видео Сергея Никитенко

Жуткие последствия подрыва Каховской ГЭС оккупантами