Масштабы теракта России шокируют: в сети показали кадры "со дна Каховского моря"
Источник:Сергей Никитенко
Очевидец показал, как выглядит Каховское водохранилище после устроенного россиянами экоцида. Он также поделился фото и провел с места катастрофы небольшую трансляцию.
Журналист Сергей Никитенко и глава Нововоронцовской поселковой военной администрации Андрей Селецкий посетили Каховское водохранилище. Представитель СМИ показал, как выглядит это место после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
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Красивый пейзаж превратился в апокалиптическое зрелище
Журналист заявил, что это водохранилище фактически высохло. На его дне подсыхает ил, которого осталось не так много.
Муляка не слишком глубока. Где-то сантиметров 20, не больше,
– сказал он.
Никитенко также показал пеньки, что остались от бывшего колхозного сада. Эти деревья вырубили в 1951 году перед затоплением Большого Луга.
По его словам, Селецкий пришел, чтобы посмотреть, где осталась вода и есть ли какое-то течение. Ведь в Нововоронцовке начались проблемы с водой из-за российского теракта.
Это все, что осталось от Каховского моря / Фото Сергея Никитенко
Журналист демонстрирует состояние Каховского водохранилища: видео Сергея Никитенко
Жуткие последствия подрыва Каховской ГЭС оккупантами
- Не так давно иностранные журналисты тоже посетили Каховское водохранилище, которое до полномасштабного вторжения в России считалось вторым в Европе по величине. Они также опубликовали депрессивные фотографии.
- А еще кадрами с места крушения поделились очевидцы с временно оккупированной территории. Они сняли Каховское водохранилище неподалеку от Энергодара и показали, как это место постепенно превращается в пустыню.
- Кроме этого сетями распространились спутниковые снимки последствий российского теракта. Они показывают, что этого водохранилища практически больше не существует.