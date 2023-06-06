Отчаяние переполняет: россияне взорвали Каховскую ГЭС из-за страха перед контрнаступлением ВСУ

Российские оккупанты 6 июня совершили очередной циничный акт терроризма – взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Такие действия врага демонстрируют его страх перед украинским контрнаступлением.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он добавил, что Украина имеет несколько вариантов наступления и не планирует останавливаться.

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Оккупанты, возможно, почувствовали, что Вооруженные Силы Украине могут пойти в контрнаступление через днепровский план. Ранее сообщалось, что на днепровских островах совершаются определенные действия. Вероятно, враг прибег к этому террористического акта для того, чтобы затопить русло Днепра и таким образом сделать невозможным наступательные действия ВСУ.

"Мне только такое объяснение приходит", – сказал военный обозреватель.

Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ход войны: смотрите видео

Рассматривают разные варианты

Когда Днепр разольется во всю свою ширину, то переплыть или форсировать его будет очень тяжело. Таким образом, оккупанты хотят сделать, чтобы по крайней мере с правого берега Херсона наступление не происходило.

Каховскую гидроэлектростанцию контролируют оккупанты. Ранее в СМИ сообщалось, что Россия может взорвать ГЭС. Однако эксперты объясняли, что дамба имеет стратегическое значение для России. Она ведь строилась для урегулирования уровня воды в Каховском водохранилище, которое наполняет Северокрымский канал, через который Крым получает воду.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Украина разработала 5 – 6 вариантов контрнаступательной операции, учитывающие разные варианты развития событий.

Я надеюсь, что такое развитие событий тоже предполагалось и у нашего Генштаба есть другие сценарии и модели, как дальше развивать контрнаступление с учетом событий на Каховской ГЭС,

– добавил Попович.

В настоящее время происходит растяжение линии фронта в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В то же время, Херсонская область в течение последних недель была в тени. Как отметил военный обозреватель, тактика "тысячи порезов" действует.

Что известно о подрыве россиянами Каховской ГЭС

Россияне 6 мая цинично взорвали Каховскую ГЭС. Однако они до сих пор не осознают ужасающих последствий своих действий прежде всего для себя. Ведь прежде всего пострадает левый берег Херсонщины, который оккупирован россиянами, поскольку он географически ниже.

В то же время оккупанты заявляют, что эвакуировать население из Новой Каховки из-за подрыва ГЭС якобы "нет нужды". В сети публикуют кадры подтопления в оккупированном городе. Там вода уже достигла здания мэрии в центре города.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за подрыва Каховской ГЭС.

Россияне уже не могут овладеть паникой и страхом перед контрнаступлением ВСУ. Оккупанты совершили очередное страшное преступление против Украины. Подрыв Каховской ГЭС – акт отчаяния российской армии. Стало известно, что подрыв ГЭС совершили оккупанты 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края.