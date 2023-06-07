Возможен гибридный голод: ученый назвал ужасающие последствия из-за уничтожения Каховской ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС будет иметь последствия на десятилетия. К сожалению, разрушение повлияет и на возможность выращивания овощей и зелени, что может угрожать гибридным голодом. Специалисты называют уничтожение Каховской ГЭС катастрофой и сравнивают с трагедией на Чернобыльской АЭС.
Об этом 24 Каналу сообщил ученый, знаток по экологической безопасности Максим Сорока. По его словам, Украина сможет найти решение для критических последствий из-за уничтожения Каховского водохранилища. Однако это может занять годы.
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Во вторник, 6 июня, российские террористы взорвали Каховскую ГЭС. К сожалению, она не подлежит восстановлению. Из-за уничтожения гидроэлектростанции под угрозой затопления находятся около 80 населённых пунктов.
Ученый Максим Сорока разделил последствия разрушения дамбы на краткосрочные и долгосрочные. Далее – подробнее о них.
Краткосрочные последствия
Результаты мы уже видим. Речь идет об угрозах для гражданского населения. Они наибольшие для мест ниже плотины Каховской ГЭС.
К последствиям уже относятся:
- загрязнение;
- массовое уничтожение природных экосистем;
- уничтожение инфраструктуры и инфраструктурных сетей и т.д.
Следует понять, что это лишь временное явление.
Долгосрочные последствия
Однако важно и не забывать о долгосрочных последствиях, которые формируются именно потому, что исчезает Каховское водохранилище как огромная техногенная, но экосистема. От нее зависело более 1,5 миллиона населения Украины.
Главными последствиями являются:
- уменьшение биоразнообразия;
- невозможность использовать этот водоем для различных целей;
- загрязнение;
- усиление рисков экологической и радиационной опасности;
- массовый замор рыбы;
- ограничение в питьевом и техническом водоснабжении;
- повышение уровня минной опасности.
Максим Сорока подробно рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС: смотреть видео
Подробнее об экоциде
Как краткосрочные, так и долгосрочные последствия подрыва Каховской дамбы повлияют на способность адаптироваться к климатическим изменениям. В этом и состоит понятие экоцида.
Что такое экоцид?Экоцид – это сознательное уничтожение не просто внешней среды, а целой экосистемы, ее способности к воспроизводству и дальнейшему использованию населением.
Экоцид разрушает, прежде всего, способность эксплуатировать природные ресурсы на определенной территории.
"Все эти террористические действия российских оккупантов ставят под большой вопрос социально-экономическое развитие и экологическое постоянство территории. Они фактически уничтожили огромную площадь и стабильность в этих экосистемах", – подчеркнул Сорока.
Ученые в ближайшее время будут тщательно наблюдать за ситуацией, чтобы по крайней мере очертить, по какому направлению движется изменение экосистемы. И соответствующе планировать следующие действия.
Гибридный голод в Украине
По оценке Укргидроэнерго около 30 мощных оросительных систем зависели от Каховского водохранилища. Кроме того, регион давал более половины всей зелени и овощей.
Вот почему специалисты сейчас говорят о гибридном голоде в Украине. Потому что только на одних макаронах или маисе долго нельзя будет прожить,
– отметил Сорока.
Экономика общин, особенно Никопольщины и Марганщины, где было много теплиц частных фермеров, зависела от Каховского водохранилища. Эти фермеры предоставляли зелень и овощи, источники витаминов, всем областям центральной части Украины.
"Сейчас урожайность будет под вопросом. Эти мелиоративные системы не просто так были созданы", – заметил ученый.
Работа фермеров в регионе почти невозможна
Юг Украины является вододефицитным регионом из-за климата. Для того и было создано водохранилище, чтобы использовать уникальные плодородные почвы и быстро и дешево выращивать специфические пищевые продукты – зелень, овощи, а не только злаковые культуры.
Так что восстановить эту систему без восстановления водохранилища невозможно.
Это катастрофа и из-за гибридного голода. Предстоит увеличить нагрузку на другие области в среднем каскаде Днепра. И перепрофилировать, возможно, часть сельскохозяйственных угодий, потому что нам нужны не только злаковые,
– подчеркнул Сорока.
Работа фермеров – это вопрос, который сейчас активно обсуждают и пытаются осмыслить, как быть этим общинам. Ученый уверен, что решение найдется. Может быть, Украина воспользуется опытом Израиля, который строил свою гибридную мелиоративную систему.
В ближайшее время, по крайней мере, в этом году, будет наблюдаться дефицит и удорожание "зеленых" продуктов питания.
Что будет с пресной водой в регионе
Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что обеспечение населения пресной водой будет неотложным вызовом.
Отметим, что в декабре прошлого и в феврале этого года уровень падения Каховского водохранилища на 1,6 метра вызвал проблемы с питьевым водоснабжением в общинах Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей. На временно оккупированных территориях Запорожья также сообщали о проблемах с водоснабжением.
Мы уже видели, что даже 1,6 метра создают огромные проблемы. К утру (7 июня – 24 Канал) было подтверждено уже 3 метра падения. На завтра – будет более 5 метров падения,
– заметил ученый.
От Каховского водохранилища как источника потенциального питьевого водоснабжения зависит почти полмиллиона населения. Речь не только о больших городах, но и поселках.
Система водопользования начнет разрушаться
В частности, в поселке Нововоронцовка Херсонской области падение воды в феврале на 1,5 метра привело к исчезновению воды в колодцах. Потому что гидрогеологические условия территорий напрямую связаны с уровнем воды.
"Есть и другая проблема. Водозаборные сооружения наших городов и поселков были рассчитаны на определенный уровень воды. В небольших городах они уже не работают, в больших – попытаются использовать глубинные водозаборные сооружения. Однако они будут под риском", – уточнил Сорока.
С Каховского водохранилища не только берут воду, но и сбрасывают туда сточные и обратные воды. Вся система специального водопользования была рассчитана на определенный объем. Если этот объем исчезает, система начинает разрушаться. Потому этот подрыв и классифицируют как экоцид.
Система общин Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма будет разрушаться. Потому что Каховское водохранилище влияло на большое количество аспектов жизнедеятельности общин.
Как увеличится количество беженцев
Уровень вынужденной миграции в долгосрочной перспективе составит около 400 тысяч человек. Именно такое количество населения по демографическому реестру 2021 года зависело от Каховского водохранилища.
В долгосрочной перспективе, по подсчетам ученых, из-за локальных изменений климата и изменений в экосистемах можно ожидать до 1,5 миллиона "климатических" беженцев.
Не просто так специалисты называют это катастрофой,
– заметил Сорока.
Восстановление водохранилища, катастрофические изменения в экосистеме и гидрогеологической среде будут необратимы. Это последствия на десятилетия.
"Вот почему я сравниваю эту катастрофу с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Да, последствия другие. Но длительное влияние на территорию, на возможности ее использования и в принципе на население будет таким же", – подчеркнул знаток экологической безопасности.
Подрыв Каховской ГЭС: главное
- Из-за страха перед контрнаступлением ВСУ российские оккупанты совершили очередной акт террора. Они взорвали Каховскую дамбу, тем самым подвергнув опасности сотни тысяч людей и животных. Взрыв произошел около 2:30 ночи 6 июня. Все масштабы разрушений пока сложно осознать.
- В Укргидроэнерго предупредили, что пик разлива водохранилища ожидали утром 7 июня. Уже через несколько дней Каховское водохранилище полностью прекратит свое существование.
- К счастью, в результате подрыва не было человеческих жертв. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако, конечно, есть огромные подтопления тысяч жилых домов.
- Отметим, что от Каховского водохранилища зависит охлаждение агрегатов Запорожской АЭС. Пока угрозы для атомной электростанции нет. Там есть система двойной защиты. В МАГАТЭ рассказали, что воды для охлаждения хватит на несколько дней. Однако добавили, что риска для безопасности ЗАЭС нет.