Сделали барьерный рубеж, – Минобороны о том, насколько враг замедлил действия ВСУ, взорвав ГЭС

Российские военные взорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить контрнаступление ВСУ на этом направлении. Также враг получил возможность перебросить свои силы на другое направление.

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона заявил, что, взорвав Каховскую ГЭС, россияне осложнили движение наших войск на этом направлении, пишет 24 Канал.

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Россияне усложнили движение наших войск в Херсонской области

Генерал-лейтенант ВСУ подчеркнул, что даже сейчас при попытках эвакуации населения из оккупированного левобережья россияне обстреливают все украинские лодки.

Александр Павлюк подчеркнул, что у России была одна цель – благодаря подрыву ГЭС сорвать наступательную операцию Украины. Он подчеркнул, что оккупанты не смогли понять замысел Сил обороны Украины.

Взорвав дамбу, они сделали барьерный рубеж и этим не допустили нашего наступления с этой стороны,

– сказал Павлюк.

Кроме этого, генерал-лейтенант отметил, что теракт на ГЭС позволил россиянам перебросить с Херсонщины на Запорожское направление определенное количество частей против наступательной группировки Украины.

Замминистра обороны также пояснил, что россиянам нужно было максимально закрыть Херсонское направление, ведь сил и средств у врага недостаточно, чтобы остановить наступление Украины.

Как констатировал Павлюк, враг сделай все, чтобы сконцентрировать свою группировку на одном направлении, где они считают, что будут наступать украинские войска.

При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что россиянам все равно на потери личного состава и позиций.

Россиянам пришлось отступить на Херсонщине