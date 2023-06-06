В Днепропетровской области стремительно снижается уровень воды: людям советуют сделать запасы

После подрыва Каховской ГЭС в Днепропетровской области стремительно падает уровень воды. Скорость снижения составляет до 15 сантиметров в час.

Власти просят местное население запастись водой. Об этом рассказали в эфире национального марафона, сообщает 24 Канал.

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На Днепропетровщине снижается уровень воды

Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко призвал население произвести запасы питьевой и технической воды. Сейчас профильные структуры Днепропетровской области контролируют ситуацию и делают все, чтобы обеспечить население водой.

Людей прошу – без паники. Не устраивайте ажиотаж. С питьевой водой будут все! Друзья, паника нужна противнику, но не нам. Сейчас все водоканалы функционируют в штатном режиме, люди создают запас воды,

– подчеркнул Евтушенко.

По его словам, соответствующие специалисты уже работают. Ситуация с падением уровня воды была и в прошлом году, она прошла без прекращения водоснабжения.

"Вопрос обеспечения жителей Никопольского района на контроле в Офисе Президента и ОВА. Есть необходимые силы и средства для обеспечения жителей района питьевой водой. Работаем", – отметил Евтушенко.

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Состоялось заседание ТЭБ и ЧС

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. На повестке дня было Каховское водохранилище.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил направления ликвидации последствий экоцида, совершенного оккупантами. Это эвакуация из затапливаемых регионов. Контроль ситуации на Запорожской АЭС и экологических показателей. А еще – обеспечение питьевой водой четырех областей, включая нашу,

– отметил Лысак.

Он добавил, что уровень воды в водохранилище снижается. По состоянию на 12:25 он упал почти на 1,5 метра.



"К чрезвычайной ситуации мы готовились. Никопольщина и Криворожье снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки. Кривой Рог имеет резерв водоснабжения путем максимального наполнения Южного и Карачуновского водохранилищ", – подчеркнул глава ОВА.

По его словам, также разработана и проектно-сметная документация по обеспечению городов Кривой Рог, Марганец, Покров и Никополь постоянным водоснабжением. Все расчеты – у Мининфраструктуры.

Провели заседание ТЭБ и ЧС / Фото Сергея Лысака

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