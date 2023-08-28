"Без этой воды не будет жизни": Зеленский пообещал, что Украина возобновит Каховскую дамбу
Украина планирует в будущем восстанавливать Каховскую ГЭС. В июле ее взорвали российские оккупационные войска, что повлекло за собой экокатастрофу.
Стоимость восстановления будет велика, но это необходимо, чтобы обеспечить регион водой. Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.
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Зеленский рассказал о планах по поводу Каховской ГЭС
Президент отметил, что для восстановления Каховской ГЭС требуется более миллиарда долларов.
Восстановить мы должны Каховскую дамбу. Если не будет подарков – нам нужно будет с вами найти миллиард-полтора, я не знаю точную сумму. Но мы должны это сделать, потому что нужна вода для людей, потому что не будет там жизни без этой воды,
– объяснил Зеленский.
По его словам, также готовятся временные альтернативные варианты решения проблемы с водой в Днепропетровской и Херсонской областях.
"Да, мы готовим альтернативные вещи, но Кривой Рог, Днепровский регион, Марганец… Мы находим сегодняшние решения, но это не решение глобально на всю жизнь", – подытожил украинский лидер.
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Подрыв Каховской ГЭС: что известно
- Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.
- Вода из хранилища начала затапливать города и села, поэтому в опасных регионах началась эвакуация населения.
- В результате подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе Днепропетровской области.
- В свою очередь, в микрорайоне Херсона Корабел в связи с подтоплением выключили электроснабжение.
- Из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами дамбы Каховского водохранилища, президент созвал экстренное заседание СНБО.
- По информации Минреинтеграции, правительство согласовало экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС. Он будет включать в себя строительство Каховского гидроузла, восстановление разрушенной ГЭС и обеспечение устойчивой работы Днепровской ГЭС в период восстановления.