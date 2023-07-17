Как атаку на Крымский мост восприняли в США: депутат сказал, чего боятся партнеры

"Хлопок" на Керченском мосту в очередной раз унизил Россию, ведь оккупанты утверждают, что мост "защищен со всех сторон". Партнеры Украины не видят в ударах по мосту каких-либо незаконных действий.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, в Соединенных Штатах одобряют уничтожение Крымского моста. Однако имеют определенные опасения из-за этого.

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"Мост нужно уничтожить"

Атаку на Крымский мост в России уже называют "террористическим актом". В то же время, официальный Киев не берет на себя ответственность за утренние события 17 июля. Но в любом случае для Украины Керченский мост является законной целью.

Здесь ни у кого нет к этому вопросу. Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности. Генерал Бен Годжес давно говорил, что этот мост нужно уничтожить, потому что он является большой логистической поддержкой для русских войск.

– подчеркнул Юрий Рашкин.

К сожалению, российские СМИ сообщили, что сейчас движение железнодорожного транспорта на мосту возобновлено. Большие повреждения получила автомобильная часть.

Чего боятся в Штатах

Генерал Годжес не единственный, кто считает, что с военной и идеологической точки зрения городов нужно было уничтожить. Однако в США есть другие предосторожности из-за этого.

После подобной атаки 9 месяцев назад путинские войска начали массированные обстрелы энергетической, критической и гражданской инфраструктуры Украины. Поэтому в Штатах есть опасения, какими будут последствия после этого удара.

"Но то, что мост нужно уничтожить, очевидно. Он является частью империи, которая пытается таким образом связать себя с территорией, ей не принадлежащей", – отметил депутат из США.

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