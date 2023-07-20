Вдоль трасс ищут жертв: как оккупированная Донетчина стала Диким Западом, где охотятся на россиян

Подрыв Крымского моста по крайней мере на некоторое время повлек за собой настоящие тектонические изменения как для десятков тысяч солдат-оккупантов, так и для огромного количества туристов-рашистов. Существенные проблемы будут иметь и жители оккупированного полуострова, но они немного отсрочены и будут ощущаться в полной мере позже.

Вследствие очередного поражения моста через Керченский пролив стало очевидно, что Россия совершенно не способна защитить главный объект стратегического значения для обороны Крыма (в общем-то и неудивительно, ведь Путин и Москву не может обезопасить). Кроме того, по меньшей мере, на несколько месяцев сломалась логистика оккупационных войск, а также изменились маршруты передвижения многих туристов из страны-бензоколонки на полуостров и обратно. Почему это будет стоить жизни и здоровья многим рашистам, читайте в материале 24 Канала.

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Запорожское направление "подвисает" без БК и еды

Значение Крымского моста для войны России против Украины сложно недооценить. Именно с помощью этого объекта рашисты загоняли на полуостров множество оружия, техники и человеческого ресурса. Благодаря наличию такой незаконной конструкции, захватчики смогли организовать поддержку своих группировок на Херсонщине и западной части Запорожской области.

Кроме того, именно в Крым оккупанты свозили большинство награбленного на оккупированных территориях, откуда потом отправляли зерно в Турцию, автомобили – в Россию. Понятно, что на масштабах ограблений подконтрольных захватчикам территорий временная непригодность моста никак не отразится, однако исключительно логистические проблемы у оккупантов возникли сразу. Дело в том, что после закрытия движения по распиаренному путинскому объекту по так называемому сухопутному коридору хлынул огромный поток туристов из разных забытых богом глубинок. Так случилось, что из-за регулярного хлопка, страха наступления ВСУ, крайне дорогих цен и общего обнищания населения – сезон в Крыму должен быть полностью провальным. Однако из-за нулевого бронирования владельцам гостиниц и вообще всем, кто выживал за счет туристов, пришлось сильно снизить цены. Как ни странно, желание увидеть Крым и умереть, уснуть на солнце от литра выпитой водки в 8 утра вместе с нулевым осознанием реальной ситуации на фронте привели к тому, что на остров на самом деле начали съезжаться рашисты. Пользовались они, конечно, мостом.

Впрочем, теперь эти непуганые и не наделенные разумом россияне полностью забили дороги от Ростовской области до самого полуострова, чем создали много проблем военным-оккупантам.

Да и сами захватчики в значительной степени способствовали тому, чтобы на главных для них трассах образовывались огромные пробки. Причина этого абсолютно банальная: чем медленнее будет двигаться поток, тем больше будет желающих купить себе место в очереди и тем дороже оно обойдется. Кроме того, если путешествие из Крыма или до него будет длиться сутки и больше, многие путешественники будут останавливаться в придорожных гостиницах, кафе и ресторанах, будут пользоваться услугами заправок и ходить в платные туалеты.

Разумеется, солдаты из обычных подразделений не имеют прямого дохода от забитых туристами заведений, но каждый остановившийся является потенциальной жертвой российских военных. Ведь таких лиц можно ограбить, обворовать или даже похитить с целью получения выкупа.

Так и возникла такая ситуация, когда одни группировки оккупантов очень заинтересованы в создании пробок, а другие – наоборот мечтают о расчистке всех дорог. Поскольку из-за очень оживленного движения по трассам у захватчиков на самом деле начало "подвисать" обеспечение на некоторых участках в Запорожской области. Потому что несмотря на преимущество в движении военных грузовиков и техники проезжать до нужного места им иногда даже очень сложно. Вместе с и без того плохо работающей логистикой, подобные нюансы сильно влияют на обеспеченность российских войск на передовой.

Дешевый-дорогой отпуск

Что же касается любителей уехать на отдых в оккупированный Крым, который является фактически местом боевых действий, то для них желание провести отпуск с экономией обходится крайне дорого. Кроме такой банальности, как риск для собственной жизни, туристы всю дорогу страдают от жажды, плохого сервиса, хамского поведения военнослужащих-оккупантов и непосредственно банд тех же захватчиков-преступников.

Для того чтобы путь домой или в Крым был для гражданских рашистов более безопасным и комфортным, то для них разработали даже специальные рекомендации, в которых советуют беспрекословно подчиняться вооруженным головорезам на блокпостах, пытаться останавливаться исключительно в городах и на АЗС, а также помнить о том, что ни один страховой полис на них не распространяется. То есть в случае какой-либо аварии или еще каких-то инцидентов никто никому никаких компенсаций не будет выплачивать.







Рекомендации для рашистов по путешествиям в объезд Крымского моста / Скриншот из российских соцсетей

Понятно, что и ДТП, и всякие другие проблемы с россиянами случаются буквально на каждом шагу. Так что бюджеты поездок на оккупированную территорию чужого государства в реальности оказываются в разы больше, чем планировали. Поскольку, пользуясь ситуацией, во всех городах, через которые проходит сухопутный коридор, владельцы значительно подняли цены. Более того, даже найти бесплатные туалеты на заправках или в кафе оказывается невозможным. За остановку в условном Мелитополе на поесть и отдохнуть среднестатистическая российская семья должна отдать не менее 5 – 10 тысяч рублей без учета аренды жилья в отеле (только поход в туалет на троих обойдется в 1,5 тысячи "деревянных"). Если добавить еще и расходы на обратную дорогу – если туристам удастся выжить в Крыму – ценник только на дорогу вполне может достичь стоимости нескольких дней отдыха. Словом, удовольствие не очень.

"ДНР" превратилась в черную дыру для россиян

Все риски безопасности, с которыми сталкиваются гражданские захватчики по дороге между Крымом и Бердянском, даже близко не могут сравниваться с тем, что многих россиян ожидает в так называемой "ДНР". Особенно во время движения ночью. Ведь после того, как главарю террористов приказали отменить комендантский час, трассы в "республике" превратились чуть ли не в самое опасное место мира.

В темное время суток дороги на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса превращаются в сумасшедшую смесь "русского мира" и Дикого Запада.

Как в классических вестернах бандиты совершали налеты на караваны или поезда, так и сейчас почти по всей трассе "дежурят" в ожидании жертв как российские военнослужащие, так и приехавшие в квазиобразование на заработки местные боевики с россиянами.

Пользуясь тем, что "ДНР" – территория хаоса, все эти желающие до крови и наживы злоумышленники ринулись делать то, что у них получается лучше всего. Они совершенно безнаказанно начали насиловать, убивать, грабить и похищать людей. По данным источников 24 Канала, с 17 по 19 июля на маленьком участке трассы между Мангушем и Новоазовском пропали без вести 7 человек: четверо взрослых, две девушки подросткового возраста и маленький мальчик. По некоторым данным, сожженный автомобиль одной из семей нашли неподалеку от оккупированного Никольского, где базируются российские захватчики. В машине никого не было.

На изуродованное тело одной из сестер-школьниц случайно наткнулись гражданские в селе Широкино. Перед смертью девочку изнасиловали, с нее сорвали серьги, а на шее местные нашли следы от цепочки, которую тоже срывали силой. Умерла маленькая рашистка, которую родители повезли в "незабываемое путешествие" в Крым, от ножевых ранений. Где сейчас ее мать, отец и сестра, неизвестно. Вероятно, мужчину убили, а его жена и вторая дочь разделили судьбу погибшей.

Впрочем, точно узнать о том, что именно произошло на трассе оккупированной Донецкой области, вряд ли удастся, поскольку правоохранители решили не заморачиваться с расследованием дела. Тем более, никто из родственников или друзей пропавших семей в органы власти "ДНР" не обращался. Соответственно, как говорят в мариупольской "полиции", преступление могли совершить вне их зоны ответственности, например, в Запорожской области. От своего российского руководства информацию об инцидентах террористы скрывают. Да и вообще боятся огласки инцидентов после случившегося с 12-летней Ириной Губаревой, которую похитили и убили оккупанты. Тогда это преступление едва не привело к определенным общественным бунтам, поскольку жители Мариуполя и соседних с ним населенных пунктов требовали наказания для преступников на фоне того, что исчезновения взрослых и детей стали для этой местности абсолютной нормой.

Так что сколько туристов погибнут от рук бандформирований до момента, когда Россия полноценно возобновит движение по Крымскому мосту, даже сложно представить. Особенно с учетом того, что захватчики вообще собираются завершить восстановительные работы уже после туристического сезона. Правда, совершенно непонятно, будет ли существовать до того момента что сам Крымский мост, что сухопутный коридор на оккупированный полуостров.